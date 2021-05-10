苗栗縣造橋鄉龍昇村居民日前向監察委員田秋堇陳情，苗栗縣政府核准坤輿科技股份有限公司，於造橋鄉龍昇村，設置一般事業廢棄物掩埋場，但興辦事業計畫書，涉有規避環評、偽造地下水位、隔離綠帶寛度及滯洪沉沙池容量不足、違法變更用地…等情事，且聯外道路寛度及合法性亦涉有爭議，惟該府竟於109年12月31日核定該公司所提試運轉計畫，當地居民十分擔憂農地及水源將遭到污染。監察委員田秋堇、林盛豐、張菊芳表示，此案對於造橋鄉的水土環境、農業安全等涉有重大影響，因此，認有進一步瞭解之必要，已立案共同調查。

三位監委指出，坤輿事業廢棄物掩埋場自申設起即爭議不斷，試營運計畫更引發當地居民強烈抗議，究本案有無規避環評情事？地下水位是否高於掩埋場底部？隔離綠帶寛度、滯洪沉沙池容量、聯外道路寬度有否不足？利用丙種建築用地指定建築線之現有巷道認定，能否迴避環保署認定掩埋場環場道路及聯外道路應納入興辦計畫之要求？有否違法變更用地情事？水土保持計畫施工範圍面積是否與興辦計畫相符？實有深究之必要，將深入調查。

(中時新聞網)