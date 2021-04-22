反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會今天號召鄉親至立法院、環保署及總統府抗議，呼籲環保署應駁回坤輿科技公司提起的訴願，阻止坤輿事業廢棄物掩埋場選址不當危害苗栗的好山好水，維護苗栗約500公頃農地及3萬人的民生用水。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫表示，苗栗縣政府在今天3月5日，中止苗栗縣環保局核准的坤輿試運轉案；但業者不服苗栗縣政府中止試運轉行政處分，再提出訴願，但當年的興辦事業計畫已經完全不符合現況，請環保署為所當為，要求坤輿科技公司如要跑接下來的程序，必須先辦理興辦事業計畫變更，將坤輿訴願駁回。

在地的苗栗造橋鄉龍昇村村長陳吳滿玉表示，所有鄉親的聲音就是堅決反對選址不當、汙染土壤及水資源的坤輿事業廢棄物掩埋場，阻止坤輿影響鄰近的農田及水資源，環保署及其他部會應該站出來主持公道的時候，請主管機關為所當為。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會要求，拒絕選址不當、鄰近水源與聚落之廢棄物掩埋場；苗栗縣政府需依照2012年環保署訴願書行政處分，要求坤輿依法變更興辦計畫，進行環境評估且撤銷設置許可；需有由在地居民所推薦之環評委員參與環評過程；要求苗栗縣政府說明山坡地保育區農牧用地變更程序之疑慮；要求坤輿相關資訊須公開透明供大眾檢視，並充分向居民溝通說明並取得當地居民同意。

環保署廢管處簡任視察石秉鑫說，目前環保署還沒收到苗栗縣政府送來的資料，但未來如果進到訴願審議程序時，會把大家的意見帶回去，再與訴願委員會研析。

(中時 )