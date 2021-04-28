龔發雲 湖北工業大學黨委常委、副校長(圖／時報金犢獎組委會)

2021年4月20日下午，由時報金犢獎主辦，中國國際教育交流協會、中國商務廣告協會指導，湖北工業大學承辦的第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會在湖北工業大學舉行。本次活動邀請各界創意大咖面對面互動交流，各大知名品牌強強聯手，創意零距離溝通，開展了一場“虛擬創意盛宴”。蒞臨本次活動的嘉賓有：

湖北省人民政府臺灣事務辦公室 王欣科長

湖北工業大學校黨委常委、副校長 龔發雲教授

湖北工業大學藝術設計學院副院長 周承君副教授

武漢大學 王曄教授

湖北創新教育發展集團 徐勁松董事長

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部總監 脫拓

上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審員 黃俊龍

以及武漢地區200餘名師生

龔發雲副校長發表了熱情洋溢的講話，時報金犢獎以初生之犢不畏虎之姿，2021年邁入第三十年。「三十而立」的金犢獎，業已成為華人地區最大的青年創意獎項。為擴大校際和國際參賽交流範圍，今年特別邀請六個國際重點協會參與賽事，他希冀同學們在國際比賽中彰顯世界華人青年創意軟實力，祝願同學們在大賽中取得優異的成績。

張厚煒 金犢獎組委會代表(圖／時報金犢獎組委會)

張厚煒先生為本次創意分享會致辭，他指出，金犢獎是一個大家庭，也是專門為年輕人構建的創意大平臺。今年主題是“牛氣沖天 犢當一面 ”，希望鼓勵青年，成為新時代的領跑者，用新思路、新模式、新創意來刷屏整個新世代。今年的時報金犢獎，攜手眾多優質品牌，向華人創意青年一同發起本年度的創意賽事。自本月始，組委會為同學們準備了豐富的創意課程以及各命題的品牌分享，學生們也可通過金犢獎官方線上平臺進行學習交流與互動。

今年的時報金犢獎，攜手眾多優質品牌，向華人創意青年一同發起本年度的創意賽事。(圖／時報金犢獎組委會)

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為院校推廣老師頒發聘書，以表達最誠摯的感謝。(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎，旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、“振興中華· 兩岸共贏”紀念辛亥革命110周年兩岸青年創意設計獎。

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題。(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動現場發佈了2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題。(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監 脫拓(圖／時報金犢獎組委會)

分享會現場龍王BPD品牌部總監脫拓先生，對命題單進行了深入的闡發。脫拓先生特別點出龍王食品命題單地域、口味、方言、高蛋白的四項訴求點，期待看到同學們的精彩創意。本屆其他創作命題以影片的方式，為同學們深入講解了每項策略單的創意訴求點，給同學們的作品創作提過了清晰指引。

2021年，金犢獎三十年周年之際，本次活動特別舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」。

百餘件創意作品，歷經歷史的洗禮，愈久彌香，創意更加閃亮。同學們置身展覽之中，猶如身處創意的長河，為創意所洗禮。歷史的積澱、創意的薰陶，讓同學們深切地感受到了創意行業的魅力，激發了對廣告創意行業的熱切。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

分享會現場，品牌方準備了精美了禮品，吸引同學們積極參與互動。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動還特別邀請了上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審員黃俊龍老師，與湖北工業大學師生們共同分享了主題為《虛擬直播及虛擬偶像分享》的創意講座。創意講師緊扣虛擬技術的現狀、科技支撐、應用三個方面，為同學們呈現了一場新潮前衛的創意大餐。最後，黃俊龍老師從行銷目的、主題、物件調性、洞察力、創意執行、包裝創意六個方面為同學們的創作提出了寶貴建議。與創意大師面對面的交流之中，同學們受益良多。

上海費芮網路科技有限公司創意總監/時報金犢獎評審員黃俊龍(圖／時報金犢獎組委會)

創意講座後，同學們意猶未盡，積極與創意講師互動探討。同學就虛擬偶像與虛擬技術所引發的“虛擬與現實割裂”、“網路圈層對立日益明顯”及“道德失衡”問題與黃俊龍老師進行了深入交流。黃俊龍老師指出解決之道：虛擬技術應當立足於正確的價值觀，積極發揚社會正能量。

此次分享會走進設計之都武漢，走進培育一代代創意學子搖籃的湖北工業大學，引起了熱烈的反響。創意的偉大與不平凡，源自於生活的點點滴滴；所有的創意大咖，也都起步于初生的創意牛犢。

(中時新聞網)