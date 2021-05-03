台灣海洋紀錄片《男人與他的海》全台票房突破500萬，憑藉眾人之力完成的「一萬名海洋之子」計畫雖已落幕，師生給予的回饋卻不曾間斷。一位東華大學附設實驗國民小學老師私訊電影官方臉書表示，孩子們觀賞完《男人與他的海》後靈感湧現，有人作畫、有人寫詩，還有一名小三生花了整個週末完成一篇「小說」，該名老師還特別強調：「不是班導師要他們做的喔！」令導演黃嘉俊欣慰地說：「這不就是電影的影響，紀錄片的力量嗎？」他也大膽提出海洋之子2.0計畫，希望將公播版DVD送進全台3000所學校。

《男人與他的海》導演黃嘉俊透過影像邀請觀眾走「近」海洋，並實現「一萬名海洋之子」宏願，讓「大海」流進校園，包括全台唯一不靠海的縣市–南投。暨大附中作為全縣唯一入選的學校，不僅分了兩天、共五場放映，讓全校800名學生都能到大銀幕觀賞《男人與他的海》，這更成為一名罕病生的人生初體驗，該名同學表示：「看完十分感動，強調未來有能力希望能幫海洋環境貢獻一點力量。」

暨大附中一名老師在行前還特別製作簡報，「恭喜同學獲得入場資格！」從全台灣的小學到大學約350萬名學生中拿到「一萬名海洋之子」的門票，不到千分之三的機率，讓同學更加珍惜這次的觀影。暨大附中的老師說，從同學們的觀影心得可發現這部電影對他們有很大的啟發，並肯定導演：「一部好電影，可以使人回望自身，即使只是一點點，若能促使他重新省思、出發，這將是最美好的回饋，生命的回饋。」

「一萬名海洋之子」全台巡迴放映完美落幕，為了感謝師生們的熱情參與，導演黃嘉俊決定推出「海洋之子2.0」計劃，希望透過大家的支持，將《男人與他的海》公播版DVD送進全台3000所學校，讓350萬名學子都有機會看見大海認識台灣，讓海洋教育繼續發聲！導演黃嘉俊表示：「有目標才有航行的方向，敢夢想才會理想成真！」

《男人與他的海》籌製超過3年、橫越8,500公里的距離，導演黃嘉俊帶著攝影機從陸地航向海洋、再潛入海中，記錄投奔海中的兩個父親—廖鴻基與金磊，如何正視自己對生命的渴望、像鯨豚般在大海遨游，同時學習向岸上的妻兒付出自己的愛。《男人與他的海》全台熱映中，「海洋之子2.0」詳細計劃內容預計於五月中公布，也歡迎企業單位認領為海洋教育盡一份心力，詳情請密切關注官方臉書。

(中時 )