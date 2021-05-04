（台積電文教基金會執行長許峻郎、文訊雜誌社長封德屏為台積心築藝術季活動－潮味奇女子的文學人生揭幕，作家鍾文音、顏艾琳、鄧九雲、淺堤樂團、紅樓剝皮寮總監葉益青出席。圖／文訊提供）

台積電文教基金會的「台積心築藝術季」今年以「她的舞台」為題，5月起將於北、中、南四地獨立書店舉辦主題活動，以讀劇、講座、寫作工作坊、電影放映及演唱會等形式，為大眾引介蕭紅、羅蘭、張愛玲、聶華苓、琦君、林海音、三毛、曹又方等八位女作家。

台積電文教基金會執行長許峻郎、文訊雜誌社社長封德屏4日為活動揭幕，會中作家鍾文音為此系列主題作家選文，包括羅蘭〈父親的照片〉、蕭紅〈老馬走進屠場〉、琦君〈阿榮伯伯〉、張愛玲《傾城之戀》選段、三毛〈吉屋出租──遺愛之二〉、曹又方〈孤獨之旅〉、林海音〈母親的祕密〉、聶華苓〈楔子〉，由窮劇場導演高俊耀與多位劇場藝術家合作改編作品，共同演出「她的聲音」讀劇，呈現女作家們的作品特色菁華。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「台積心築藝術季」去年因疫情影響停辦，延至今年盛大舉辦。其中，文學系列活動精選八位女作家，用多元、立體的表現形式，訴說她們的故事，也邀請民眾自由自在地進入書店，重溫這些傳奇女作家的故事。

文訊雜誌社長封德屏回憶，在五月四日文藝節辦活動，回應102年前的五四運動，那個時代對女性的辯證，透過文學作品，仍存在世世代代。

其中，張愛玲至今仍是華文世界最為傳頌的女作家，聶華苓更以愛荷華國際寫作計畫被譽為「世界文學組織之母」；蕭紅、羅蘭行遍大江南北，生命境遇迥異，卻在創作上同等堅持；琦君、林海音，三毛、曹又方也有深厚情誼。

本次聯合北、中、南四家獨立書店──臺北女書店、新竹或者書店、臺南曬書店及高雄三餘書店，分別以兩位主題作家為核心，根據作家們的作品風格與當代的詮釋角度，發揮創意規劃活動，為文學活動展現不同的風貌。

臺北女書店將特映，演繹蕭紅一生短暫且戲劇化的電影《黃金時代》，並由影評張亦絢做映後分享；新竹或者書店邀請文學劇場跨界演員鄧九雲、朱宥琳，以讀劇方式演繹張愛玲的小說《心經》。台南曬書店則結合林海音的紀錄片《兩地》與同為小說家的宇文正在映後回應；高雄三餘書店邀請詩人任明信，以寫作工作坊帶領讀者，藉由三毛與曹又方的生命跌宕引導靈感，書寫出屬於自己的文字，另邀請高雄在地淺堤樂團於書店中詮釋創作。

文訊雜誌社也與四家獨立書店、 TAZZE讀冊網路書店與Hyread線上電子書店籌畫主題書展，引領大眾重溫或新炙這八位文學奇女子的文學故事及傳奇人生。

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