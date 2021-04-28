北市松山警分局中崙派出所上周遭黑衣人闖入砸電腦，日前所長聲稱忘記復電重啟監視器設定，使監視器未拍下當時畫面，不過，北市警局長陳嘉昌昨在議會改口稱，坦承影像遭人刪除而非停電所致。對此，北市副市長黃珊珊不滿稱，陳嘉昌沒有先在府內報告，就先向議會說明，他會向市長柯文哲做自請處分。

黃珊珊今早出席ikea開幕受訪時表示，關於責任釐清部分，昨天該移送的，還有分局長等處分，但針對警察局長，他可能會向市長自請處分後，市長會再做其他考慮，這時候應先把事情調查清楚，若有任何警紀問題，是他必須扛起的責任，不能讓民眾認為警方有任何輕縱放水，目前交給司法調查，而行政冊任也會近速查清處。

黃珊珊指出，昨日早上市政會議詢問時，警察局沒有做完整說明，但警察局長在議會做工作報告時，才把誤刪等情況說出來，與市政會議上的說法不符，雖然陳嘉昌解釋狀況為臨時發生，但她提醒陳，程序不應該這樣，任何狀況應要先在府內報告說清楚，先做內部溝通，才不會造成議員誤會。

黃珊珊強調，誠實為上策，政治誠信不要說謊，從上週的停電說法，就有疑點，所以我們才去查證，把電腦拿去復原，當然原則上會相信同仁說法，但還是小心查證，對我們來說是勿枉勿縱，該怎麼查就查，也希望大家可以給警察局時間，大部分的員警還是奉公守法，希望外界給予支持。

(中時 )