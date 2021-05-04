近期警紀事件連環爆，時代力量立法院黨團今要求警政署盡速啟動改革機制，落實證據保全的程序；黨團總召邱顯智表示，不希望接下來只看到警政署下令懲處或是大執法，卻沒有對違法或違失行為提出檢討報告，完全沒有改革的決心，抹殺許多基層員警的努力，影響民眾對警察執法信賴。

台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁等人昨晚出席北市大安區臥龍義警中隊餐敘，席間有2名黑衣人衝到櫃檯潑灑上千隻蟑螂，被解讀事對警方挑釁，警政署火速下令追查犯嫌。

相較先前黑衣人闖松山分局中崙派出所，前所長還刪除監視影帶，昨晚在發生丟蟑螂事件，警政署才意識到情況不對要展開掃黑，分明是柿子挑軟的吃，日前松山分局、北投分局事件，顯示政治及黑白道勾結環境，阻礙警察人員基本權益推進，呼籲各政黨要正視問題的所在，如果不願意面對，請修法讓警察成立工會。

面對近期警察形象大受影響，基層員警石明謹預估，接下來可能會全國大掃黑、擴大酒駕臨檢等措施，看似宣示警察維護治安的決心，實際上和解決實質問題並無關聯，甚至加強勤務督導根本沒掌握問題核心，只是在整基層，實際上應該從教育訓練上改進。

針對中壢警分局盤查事件，邱顯智說，中壢分局依據《警察職權行使法》第6條表明該次爭議臨檢是針對「指定場所」所為，而法規訂定指定場所，是為了防止犯罪或重大社會秩序事件發生，就是在治安熱點做臨檢，然而這個所謂的治安熱點，卻沒有標準存在，因此時力黨團強力要求警政署建立指定的具體準則，以避免再度發生執法的紛爭。

前民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品案被聲押，時力黨團幹事長王婉諭說，近日趙介佑因涉毒品案被聲押的案件，顯示長期以來警界、政黨及黑道的利益關係，究竟背後運作的面貌為何？是否如大家所說真的是警黑相互勾結的問題，這不僅是北投分局，而是整個警政署都必須向社會大眾回答的課題。

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(中時 )