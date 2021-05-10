華航機師確診連環爆，中央疫情指揮中心10日宣布實施華航清零計畫2.0，將所有機師全數召回檢疫，指揮官陳時中表示是華航討論出的結果，估計華航未來14天航班將大受影響，攬貨公司表示今天華航航班都還照飛，明天就不知道了，華航高階表示一定受影響，稍晚會做說明。

指揮中心指出，華航機組員的疫情未解，機師內部的傳染鏈還無法釐清，因此今起實施華航機組員清零計劃2.0，要求前艙機組員全數召回採檢，後艙機組員若曾派飛至長程航班者，或有接觸風險機組員，全數實施居家檢疫14天，相關人員進入社區都要完成14天檢疫，並接受採檢確認陰性才能解除隔離，風險組與安全組不得混飛。

攬貨業指出，這項規定估計將使華航大量航班在未來14天以上無法執飛，對於艙位已經十分緊張的航空貨運必然有非常大的影響，現在就看華航與友航能調出多少客機載貨航班支援貨運市場需求。

(工商 )