因應疫情 台鐵車班、機班啟動分艙分流 13:212021/05/16 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應疫情，台鐵車班、機班啟動分艙分流(台鐵提供／簡立欣台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵表示，因應疫情發展，確保車班、機班人力持續正常運作，台鐵局各車班、機班已將乘務人員分組，並開啓第2報到整備地點，妥善規劃分流動線，即日(5／16)起啟動分艙分流機制，避免關鍵人力交叉感染，維持營運服務及旅客安全。 台鐵並表示已要求與旅客接觸頻繁的一線人員務必落實自主健康管理，並於上班前量體溫、酒精消毒雙手及戴口罩，以確保旅客及自身安全健康。 疫情延燒 饒慶鈴宣布部分場館暫停營業、減收部分稅金 侯：疫情若惡化 2專責醫院待命篩檢 (旺報 ) #台鐵 #機班 #因應疫情 #車班 #啟動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊 部分飯店餐廳停止營業 改推外送、外帶 16:172021/05/16 生活 疫情嚴峻防疫總動員 經發局加強查核夜市、東海商圈 12:392021/05/16 生活 疫情升溫 司法院：司法院及所屬11個單位下周一起彈性上下班 16:492021/05/16 社會 疫情炸賣場爆搶購潮 民眾怒轟：陳時中下台 12:072021/05/16 政治 因應疫情變化 台中歌劇院、台灣音樂文化園區閉館 16:232021/05/16 生活 本土疫情升溫 國民黨團呼籲減少行程 09:092021/05/16 政治 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 04:102021/05/16 財經要聞 因應疫情 花旗、星展擴大居家辦公規模 17:122021/05/16 財經 自主管理趴趴走 王浩宇點名防疫破口：是他們把病毒散佈出去 12:562021/05/16 政治 台企銀啟動第三級防疫措拖 全面執行員工分流 18:012021/05/16 財經 新北市府公務人員 明採彈性上下午班 17:092021/05/16 生活 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 本土206例分布曝光 板橋暴增 萬華最多 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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