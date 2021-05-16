台鐵表示，因應疫情發展，確保車班、機班人力持續正常運作，台鐵局各車班、機班已將乘務人員分組，並開啓第2報到整備地點，妥善規劃分流動線，即日(5／16)起啟動分艙分流機制，避免關鍵人力交叉感染，維持營運服務及旅客安全。

台鐵並表示已要求與旅客接觸頻繁的一線人員務必落實自主健康管理，並於上班前量體溫、酒精消毒雙手及戴口罩，以確保旅客及自身安全健康。

(旺報 )