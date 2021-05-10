鄭文燦：機場3.5萬從業人員應納入公費施打

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，華泰集團為鼓勵員工施打疫苗，全額補助施打費還給1天有薪假，桃園市長鄭文燦認同，並表示希望機場從業人員3.5萬人，能全部納入公費疫苗施打，並持續鼓勵民間賣場、企業讓員工施打。

鄭文燦說，現在機場從業人員有3.5萬人，他希望全部納入公費疫苗施打對象，包括桃勤、免稅商店、桃捷等，都希望全數納入公費施打的範圍。

鄭文燦在和中華民國國際機場工會聯合會會面時，即允諾向中央流行疫情指揮中心反映，建議提高標準、放寬施打範圍，除了防疫車隊、免稅店外，基於風險考量，華潔洗滌公司、華夏航科公司、華儲公司及桃園航勤公司等機場從業人員，都納入疫苗公費接種對象，優先施打疫苗，後續市府也將協助機場相關人員造冊。

鄭文燦認為能夠沒有個案在機場不容易，希望可以擴大施打的效率，市府也派了包括大園衛生所進駐批次施打，如果人力有不足，也會增調其他衛生所來支援。

至於民間的賣場、民間的企業，鄭文燦鼓勵施打，他認為疫苗的施打率提高後，保護力才會增加。

(中時 )