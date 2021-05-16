中油表示，國際油價趨緩下跌，國內油價依公式計算跌幅為0.32％；按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額，兼顧亞鄰最低價限制，國內汽、柴油價格各調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.2元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升23.9元。

台塑化基於營運競爭考量，同步跟進調漲方案。調整後，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.7元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升23.7元。

受美國東岸輸油管系統遭駭客攻擊而關閉但迅速恢復之消息陸續釋放、印日新冠疫情失控等因素影響，導致國際油價下跌。中油本週調價指標7D3B週均價從每桶67.13美元下跌至66.89美元，臺幣兌美元匯率升值0.012元，國內油價依公式計算跌幅為0.32％。

中油指出，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.5元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之0.7元及1.4元皆由中油吸收。

台塑化認為，5月起歐洲國家有望逐步解除封鎖，使柴油需求從谷底回升，加上近期亞洲柴油陸續往西方去化，帶動新加坡柴油價差上漲，但全球柴油庫存仍偏高，且印度柴油因疫情影響國內需求，恐增加出口至280萬噸，將使亞洲柴油上漲幅度受限。

汽油價差部分，因美國施打兩劑疫苗人數已達1億人以上，部分州解除封鎖措施，使美國汽油需求回升至900萬桶/日，加上美國夏季駕車旺季將至，推升汽油價差上漲，但印度疫情嚴重，馬來西亞及印尼重啟局部封鎖，使新加坡汽油價差上檔承壓。

(工商 )