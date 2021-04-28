台北市衛生局制定「新興菸品管理自治條例」草案，並將「加熱式菸品」納管，在高中職、國中小學校園周邊50公尺內，實體店面應禁止販賣、展示及廣告；北市法規委員會28日修正「新興菸品管理自治條例」後通過，下周將送大會二讀、三讀，預計本會期就能送進行政院核定。

新型態菸品層出不窮，台北市去年雖訂出「台北市電子煙管理自治條例」，但恰逢中央正修訂「菸害防制法」，為避免條文牴觸而再做修正才擱置，並依照中央草案內容修訂共14條，將電子煙及加熱菸定義做進一步對應，北市法規會28日通過「新興菸品管理自治條例」草案，下周將送進大會二讀、三讀。

北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，未來自治條例通過，在電子菸的部分，將全面禁止販售、宣傳和廣告，而加熱菸的部分，則是看中央未來修法的方向，但北市將針對「青少年」特別保護，在學校周邊50公尺禁止販售。

「台北市新興菸品管理自治條例」制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

此外，未滿18歲使用新興菸品須接受戒新興菸品教育，若未參加則開罰2000元至1萬元罰款，並可按次處罰；若違規販售新興菸品給未成年者，則處1萬至5萬元以下罰款。

至於網路販賣電子菸的部分，林夢蕙指出，地方自治條例是為彌補中央法規尚未通過前的空窗期，是針對行為人在禁菸場所禁止吸食菸品和新興菸品，販售的部分則是針對實體店面，和校園周邊的實體店面。

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(中時 )