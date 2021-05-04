台中市去年度電動公車數量，居全國之冠！台中市交通局副局長江俊良4日表示，台中市電動公車29條路線，累計去年底數量高達197輛，居全國之冠。其中以四方電巴去年底電動公車54輛居首，市府今年將以新闢路線或汰舊換新方式，希望今年底台中市電動公車累計目標達240輛，將可減少1.72公噸的細懸浮微粒（PM2.5），相當於減少約1.3萬輛機車的PM2.5排放量。

至去年底止，六都電動公車累計總數464輛，其中，台中市197輛，分別高於高雄市111輛、台北市與桃園市各48輛、新北市40輛，及台南市20輛。

台中市電動公車業者累計車輛數，以四方電巴54輛為最多，其次依序為中鹿客運53輛、捷順交通46輛、中台灣客運16輛，及豐原客運4輛，其餘業者電動公車數量較少。

台中市長盧秀燕4日在市政會議表示，打造台中生態宜居城，是她上任時重要的施政目標之一，這幾年持續強力管制空污，不管是老舊機車汰換、電動公車增加，及AI科技執法等項目，都在全國名列前茅，紫爆天數已較往年下降。即便如此，市府重視市民生活感受，更要繼續努力，落實節能減碳、積極守護空品，讓民眾擁有良好的生活環境，打造台中宜居城。

台中市政府「先公後私、先大後小」管制空污，台中PM2.5逐年下降，2019、2020年連2年獲行政院環保署空品考評「特優」。

台中市環保局副局長商文麟，以「大車小車作伙來，台中空品齊努力」為題，進行專案報告，並說明管制台中移動污染源作為。商文麟說，台中2020年與中央合編4.6億元，補助老舊機車汰換電動機車，電動機車新增量全國第二，成長率38.3％，六都第一。至於電動機車數量倍增，市府努力朝三倍增速邁進。

至於台中2020年老舊機車淘汰量，居全國第三，淘汰率16.6％，居六都第二，等於每年PM2.5削減量16.8公噸、減碳量3萬7,913公噸，相當於種植210萬棵樹。此外，台中市政府積極推動公務機車電動化，優先汰除已使用10年的燃油機車，預計今年汰換265輛、2022年再汰換119輛。

市府也積極推動民眾機車定檢，定檢率自2018年的78.2％，逐年提升至去年的83.3％。在大型柴油車汰舊換新，自2017年起台中4年內，共補助4,822輛，累計補助金額達12.22億元，PM2.5削減量每年可達309.1公噸，設籍台中市大型柴油車輛數，逐年遞減，2017年至2020年期間柴油車輛數減少約5.6％，有效加速汰除高污染車輛。

(工商 )