市長盧秀燕在Gogoro Network總經理潘璟倫帶領下，6秒內就完成更換電動車電池，肯定操作方式相當便捷輕鬆。（陳世宗攝）

市長盧秀燕表示，她上任至今電動機車數量已從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進。（陳世宗攝）

台中市GoStation電動機車「超級換電站」10日成立，一次可提供100顆以上智慧電池，並正式突破300大關。市長盧秀燕指出，市府和中央合力提供高額購車補助，盤點市有土地加速設置充換電站；讓台中市電動機車去年成長幅度達6都第1，大幅降低排放汙染，更重要是推動創新綠能。

中市經發局10日與Gogoro Network在台灣大道市政大樓附屬平面停車場，舉行GoStation第300站啟用記者會。

Gogoro Network總經理潘璟倫說，全台已設置逾2000個換電站，台中市就佔超過300個站點，平均不到350公尺就能看見一個換電站；台中市也是擁有最多「超級換電站」的城市，提供超過100顆電池，提升車友換電便利性，未來將持續與市府密切合作，往友善綠色基礎建設持續邁進。

市長盧秀燕在Gogoro Network總經理潘璟倫帶領下，6秒內就完成更換電動車電池，肯定操作方式相當便捷輕鬆，呼籲民眾響應低碳交通。

盧秀燕表示，她上任至今電動機車數量已從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進；換算目前每年減碳量約1萬8741公噸，相當於種植104萬棵樹或建置8座台中都會公園的固碳量；GoStation達到第300站是重要里程碑，市府將持續公私協力打造低汙污染的永續城市。

經發局指出，市府持續布建GoStation，包括全國第一處超級換電站｢草悟廣場站｣、全台唯一考古學家監工的｢惠安停車場站｣，及中市第一座公部門站點｢台中州廳站｣；其中，市府提供市有土地完成建置共47站。為持續發展綠色交通，目前已新規劃22站持續建置中。

(中時 )