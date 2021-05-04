陳昊森今(4日)出席一人衣愛助兒盟「愛．T恤」義賣活動，日前媽媽問他母親節要幹嘛，他回說有工作，媽媽就沒再接話，他今表示，正在設計驚喜儀式幫媽媽過節，但還不能透露。會不會送母親節禮物？他直言自己向來挑不中媽媽喜歡的禮物，有一次他買了亮綠色包包送媽媽，也自認時尚，「後來我看到我妹在揹，才知道自動轉讓了」，他也會在菜市場採買特價品，被媽媽打槍說雖然特價但用不到也是浪費，他只有送口罩媽媽才歡喜收下。

他的收入都交給媽媽管理，沒錢用再跟媽媽拿，他在家時會幫媽媽分擔家務，他會煮飯也會做早餐，像是炒蛋、太陽蛋，家中有一個姊姊、兩個妹妹，最小的妹妹僅12歲，他在成長過程中也幫忙照顧妹妹，換尿布之類的他都會，儼然已具備當爸的條件，他說，「我很喜歡小孩，未來的人生規劃一定會有小孩」，至於想生幾個？他說：「兩個吧！有伴」接著反問：「怎麼問這個，我才24耶！」

他今年已接4部電影，從《刻在你心底的名字》至今只休過4、5天假，他的紓壓方式是騎車，他會騎車去台中找爸爸，他會買一身帥氣的重機裝備造型，他的騎士精神是「騎帥不騎快」，他說，重點是在騎的過程，他有加入車友群組，也看過有人摔車，所以自己不敢飆車，通常騎到一個定點吃個東西就回家。

陳昊森擔任「愛．T恤」愛心大使。（兒福聯盟提供）

陳昊森擔任「愛．T恤」愛心大使。（兒福聯盟提供）

陳昊森擔任「愛．T恤」愛心大使。（兒福聯盟提供）

(中時 )