女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有19歲兒子「小哈利」，雖然他人在美國留學，不過適逢一年一度的母親節，小哈利則在今凌晨（美國時間9日）曬出小時候被伊能靜抱在懷中的照片，並嘴甜向媽媽喊話：「愛你，想用一輩子的時間愛你。」

因為時差關係，小哈利在今凌晨（美國時間9日）在IG限時動態發文，為伊能靜過母親節，小哈利曬出小時候被伊能靜抱在懷中的舊照，並寫下：「happy mama’s day」，小哈利也嘴甜向媽媽喊話：「愛你，想用一輩子的時間愛你」，母子的好感情溢於言表。

小哈利IG限時動態全文。（圖／取材自小哈利Instagram）

其實小哈利過去因被挖出穿女裝照引發熱議，他男扮女裝的模樣妖嬈、艷麗，而在母親節的前一天，小哈利則重拾變裝興趣，他頂著濃妝、戴假長髮，並換上胸前挖洞的性感女裝拍照，讓小哈利整體看起來相當嫵媚。

伊能靜與前夫庾澄慶育有19歲兒子「小哈利」。（圖／本報系資料照片）

對於兒子的變裝興趣，媽媽伊能靜抱持開放態度，她過去也曾在陸綜《理想家》表示，支持兒子全心做自己「你（小哈利）不需要承擔來自你父母職業帶給你的任何東西」，伊能靜也告訴小哈利，她大不了不做這個行業（演藝圈）了，沒有什麼能比兒子更重要「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」，同時，伊能靜也強調：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」。

(中時新聞網)