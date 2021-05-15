徐詣帆感恩在低潮的時候，有老婆和小孩的陪伴。（本報資料照片）

徐詣帆在《聽見歌 再唱》中飾演一肩扛起生計的嚴父。（華納兄弟提供）

徐詣帆曾以《賽德克·巴萊》的花岡一郎拿下金馬獎最佳男配角。（本報資料照片）

國片《聽見歌 再唱》口碑持續發酵，票房破8000萬，片中飾演部落小男孩爸爸的徐詣帆，曾憑藉《賽德克·巴萊》中的「花岡一郎」，獲得金馬獎最佳男配角，金獎到手今年剛好滿十年，他以「一場噩夢」來形容金馬魔咒，「我不敢去回想，得獎對我來講真的是開心一天的事情，得獎隔一天，就感覺是一場噩夢」。

徐詣帆進一步解釋，「那時候剛入行沒多久，對演藝圈有很大的憧憬跟嚮往，想說，哇，金馬獎耶，會像劉德華一樣工作機會變很多了，結果事與願違。」他說：「曾經有想過，這個獎是不是我該得的？如果不得獎，路會不會走得比較平順？不像得獎後常常煩惱有一餐沒一餐，有一戲沒一戲。」

徐詣帆回顧金馬得獎後的落差，因為沒戲可接沒收入，連老婆的生產費用都要靠貸款支付，「即使這樣，我都跟老婆說，不用煩惱，錢我來想辦法」，他坦言那時候很痛苦，「一直在想怎麼辦，煩惱房租、水電、生活費，我最怕夜晚關燈睡覺的時候，感覺特別孤單」，他帶小孩去逛大賣場，小孩嚷著要吃牛肉，「我也只能說，好我想一下，然後去網路上買便宜量多的牛肉，小孩看到牛肉開心的表情，讓我印象深刻」，他因出席活動需要治裝，「結果也是都想到買小孩的衣服，買完預算就沒了，我就想，沒關係，我再看跟誰借一下衣服就好了，我是這樣走過來的」。

「這場噩夢現在已經打破了，我已經釋懷，既然上帝指引要我走這條路，就去走吧，路上碰到很多酸甜苦辣滋味和曲折，就去克服吧！」徐詣帆說，真正點醒他的，是兩年前老婆的一句話，「我曾跟老婆說，一路走來我們很辛苦，抱歉沒給妳榮華富貴，她說『至少我們在一起啊，還有可愛的小孩子』，就這句話，讓我不再回頭去想」。

徐詣帆因此積極樂觀面對人生挑戰，因夫妻倆都愛吃懂吃，開了「老徐的菜舖子」研發「黃金馬告泡菜」，純手工的製程頗受好評，他說，因為接演《聽見歌 再唱》，讓他對部落留不住年輕人的現況感觸良多，今年四十而立的他，打算如果泡菜訂單的量增加，可以回部落開設小型加工，「想為部落做點什麼來製造生機，讓願意留下來的年輕人、老人家有可以支應生活開銷的薪水，這是我的想法。」

徐詣帆在《聽見歌 再唱》裡飾演對兒子管教嚴厲的虎爸，他說自己小時候很皮，愛玩、愛翹課，作業都不寫，擔任公務員的爸爸對他「嚴加看管」。徐造詣印象最深刻是國中考數學，因為不會寫，索性簽名後迅速交白卷，老師警告要打電話跟他爸爸說，他竟嗆「沒關係，你就打來啊」，他自以為聰明在家等電話，想說老師打電話來就掛掉，沒想到去洗個澡，老師打來的電話還是被爸爸接到，「我爸要我拿著裝水的臉盆跪在書房，水滴一滴下來就打一下，用水管狠狠教訓我，從晚上六點半跪到十一點，超慘，隔天我就乖乖上課，但過兩天又開始調皮！」徐詣帆的爸爸在他上了高中後，就不曾體罰過他，「爸爸說，我已經是大人了，自己做的事情要自己負責，說到做到，從此沒再打過我」。

(中時 )