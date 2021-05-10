原定赴立法院備詢的衛福部長陳時中臨時請假，由政務次長薛瑞元代打，薛瑞元解釋，是因華航有新增個案，部長正召集交通部與華航開會研擬因應對策。對此，前立委富雄直言，陳時中是大驚小怪，而他更批評陳時中常言滾動式修正，可他的腦筋動得比病毒慢太多，雖然沈富雄也贊成清零計劃2.0，但他認為陳時中的做法是在自打嘴巴。

沈富雄10日在政論節目《平論無雙》中表示，他覺得陳時中是大驚小怪，「今天早上向立法院請假，我以為是WHA發邀請函」，主持人問，「那怎麼會請假」，沈富雄則說，因為今天是最後一天，他要回去開會，研究回函怎麼寫，這麼大的事情要怎麼慶祝。

不過，沈富雄也指出，陳時中今天請假，是和交通部以及華航研擬新的辦法，雖然今天多了3個和華航有關的本土案例，但有需要一個部長級的司令官召集這樣的會議嗎？「套一句李秉穎教授的講法，這是國際級的笑話」。

沈富雄認為，他們現在努力在看有沒有不同病毒株，這是錯的，這不重要，應該要看從第一個人確診到今天到底案子是越來越多？還是越來越少？「我認為是越來越少，從第一波到現在多了3個，表示R0值在2以下，傳過一波之後在1以下」，不管是哪種傳播鏈，撐過一波之後通通斷鏈，現在他在華航裡搞的天怒人怨，就好像他到社區消毒一樣，這叫大驚小怪。

沈富雄更直言，陳時中常講滾動式修正辦法，隨時都要動腦筋，但他的腦筋動得比病毒慢太多。同時，沈富雄也說，自己雖然也贊成清零計劃2.0，但不是這個做法，若照這個做法，陳時中是自己打自己嘴巴，他說原先規定太鬆，不寬鬆華航會倒，但這個事情老早就要想好，不是邊做邊改，「他以為他很忙，最後沒事，大家以為他很厲害，他就是茫無頭緒，不知如何是好」

(中時新聞網)