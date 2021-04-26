黃國榮表示，農曆「三月迎媽祖」進香熱潮，是台灣深具歷史與文化傳承意義的宗教盛事。。(台中市政府提供)

「老二媽西屯省親遶境」回鑾安座典禮，各界前往致意。。(台中市政府提供)

為期兩天一夜的老二媽西屯省親遶境之旅，昨從烈美堂遶境回宮。。(台中市政府提供)

民政局長吳世瑋說明，市府致力發揚傳統文化的同時，也於活動前呼籲參與遶境的市民，務必落實環境整潔.。(台中市政府提供)

為期2天1夜的老二媽西屯省親遶境之旅，昨日早上8時從烈美堂遶境回宮，沿途信眾熱情參與，氣氛熱絡，並於昨晚8時30分許回鑾萬和宮，遶境順利圓滿。副市長黃國榮與民政局長吳世瑋親自扶轎恭迎媽祖回鑾安座，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順。

黃國榮表示，農曆「三月迎媽祖」進香熱潮，是台灣深具歷史與文化傳承意義的宗教盛事，媽祖藉由遶境進香巡視地方、驅除邪煞，保佑合境平安；他也表示，萬和宫老二媽省親遶境雖只有短短兩日，卻蘊含先民來台開發、西屯與南屯民眾的聚落文化及故土鄉情，感謝萬和宮及各界信眾配合落實防疫，遶境順利圓滿，並讓更多市民認識在地文化，延續民俗技藝文化傳承，厚植台中市宗教文化。

民政局長吳世瑋說，市府致力發揚傳統文化的同時，也於活動前呼籲參與遶境的市民，務必落實環境整潔、做好垃圾回收、降低音量，並鼓勵使用電子鞭炮、環保禮炮車，從保護地球的角度宣揚媽祖文化，讓生活環保也能與宗教結合；同時，也提醒民眾落實佩戴口罩、勤洗手等相關防疫措施，保護你我健康。

民政局指出，萬和宮老二媽西屯省親遶境所經各里，處處可見各種陣頭、香案與行腳信眾綿延成一條長龍，眾人虔敬膜拜；萬和宮本身也是台中歷史悠久的廟宇、同時也是市定古蹟，可說是台灣文化瑰寶。

昨晚「老二媽西屯省親遶境」回鑾安座典禮包括副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、萬和宮董事長蕭清杰、市議員劉士州、朱暖英、何文海、張耀中、西屯區長陳寶雲、南屯區長林秋萬等人均到場，立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、林祈烽也派代表出席

(中時 )