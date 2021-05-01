蔡英文總統（米白色夾克者）向蓄勢待發的媽祖神轎上香。（程炳璋攝）

蔡英文總統（米白色夾克者）在媽祖信徒夾道中扶轎走出大殿。（程炳璋攝）

台南市正統鹿耳門聖母廟每3年1次的香醮遶境1日進入第2天，70多頂神轎一早自廟內出巡，蔡英文總統出席陪同媽祖主轎走到門口，祈求台灣順利度過疫情與水情難關。

正值新冠肺炎本土病例增加，病情有往南擴展趨勢，引起南台灣民眾關注。蔡英文表示，自去年12月參加牌樓落成，今年再度參與台南市正統鹿耳門聖母廟的大事，要誠心向媽祖祈求，讓台灣順利度過疫情與水情難關，提醒有施打疫苗意願需求前往登記，大家一起守住疫情，台灣經濟會更好。

台南市長黃偉哲陪同蔡英文參香扶轎，祈求媽祖天降甘霖，祛除疫病，盼藉由土城與西港兩大香科今年的遶境活動，保佑台南市民一家平安。台南市政府指出，台南正統鹿耳門聖母廟「土城仔香」已是「台南市市定民俗」，俗稱「鹿耳門媽香 五府千歲醮」，深具歷史意義與地方特色。

3年1科的土城香與西港香是台南市5大香科中，唯二不受疫情影響的香醮遶境，土城香遶境連續3天，第2天一早就有數十頂神轎在正統鹿耳門聖母廟前蓄勢待發，遶巡路徑以安南區為主，下午將經過2月發生1車6死自撞車禍的附近路段，廟方低調表示，神轎現場會簡單作法處理，超渡亡魂。

(中時 )