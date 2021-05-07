蔡政府執政即將邁入第5年，面對國內外各項衝擊與因應之道，國民黨立委李貴敏將於明天舉辦線上論壇，邀請前行政院長張善政、前經建會主委尹啟銘與兩岸重量級學者趙春山，透過線上直播，針對兩岸關係與國際政經情勢的展望進行討論與分析。

李貴敏說，近來台海形勢越趨緊張，甚至被國際形容為坐在火藥桶之上。半導體產業雖然一枝獨秀，但傳統產業卻面臨經營危機，世界各國也紛紛搶食半導體供應鏈大餅。她擔憂，台灣未來的核心產業在哪裡？如何因應台海變局？在在都是棘手難題。

李貴敏表示，大多數民眾依舊相信這是個講道理、論是非的時代，所以雖然面臨內憂外患，執政團隊對國安危機置若罔聞，但仍願盡知識份子的一份心力，針對台灣當前的困境與轉機做出全方位針砭。也希望在520之前、內外政經情勢動盪的此時此刻，為台灣把脈。

她指出，這將是一系列的國政論壇與網路對話的開始，同時以網路直播方式呈現，就是希望能邁出同溫層，讓更多民眾接觸到這些國政資訊與精妙分析，以對台灣目前的政經情勢有更精準而正確的了解，到時也歡迎民眾透過FB及網路上收看這場論壇。

(中時 )