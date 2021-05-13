疫情面臨最嚴峻的考驗，國內疫苗不足的問題，也再度引發討論。面對立委質詢，陳時中脫口表示，地方政府只要透過有執照的藥商完成輸入許可手續，並向指揮中心提出申請，就可以自購疫苗。陳時中的脫口秀，遭柯P痛批：把買疫苗的責任推給地方政府，這是非常不負責任作法。

早先，關於疫苗採購問題，衛福部先是「依法」排斥大陸研發製造的疫苗，並以輕蔑的言詞反問：「大陸疫苗效力偏低，你敢打嗎？」等到媒體進一步詢問疫苗採購進度時，陳時中又以疫苗採購簽約屬商業機密，拒絕透露詳情。另一方面，國人也遲遲未見衛福部緊急授權使用各國生產的各類疫苗，不免讓人懷疑是不是因為「沒有採購談判，就無需緊急授權」？合理推論，台灣採購疫苗之路，可能已經受阻；衛福部手中這批AZ疫苗用罄後，將面臨沒有疫苗可用的窘境。否則，為什麼陳時中要出此下策，同意地方政府自行採購疫苗？

世界各國的疫苗採購都屬中央政府事務，WHO下轄分配疫苗的平台COVAX，也是只認中央政府，不認地方政府，如何能讓地方政府與COVAX聯絡，加入疫苗採購分配的名單裡？

地方政府商業採購疫苗可行嗎？世界各國搶購疫苗都搶到撕破臉了，正常的疫苗採購也得提前好幾個月預訂簽約，哪裡可以臨時插隊搶購？縣市政府既沒有編列疫苗採購的預算，也沒有從事國際採購的經驗，如何採購疫苗？中央政府緊急授權使用各藥廠開發的疫苗前，地方政府如何決定採購對象？採購來的疫苗，地方上沒有冷鏈運輸及物流倉儲支持，誰敢接種？若是地方政府透過兩岸雙城論壇或是國共論壇，採購了大陸研發製造，且經世衛組織認可的疫苗，台灣准予輸入嗎？

疫苗採購還應回歸中央。既然G7堅決挺台參與WHA，又極力誇讚台灣防疫成績，如今，台灣防疫有難，口惠之餘，G7國家是否應該優先販售疫苗給台灣？蔡政府是否應該籲請美國將多餘的疫苗送交台灣，藉以化「大內宣」為外交實績，以昭國人公信？萬一G7國家相應不理，蔡政府能否運用台灣在全球先進半導體88%市占率的優勢，善用「護國神山」台積電在全球晶片供應鏈的實力槓桿，逼迫G7國家用疫苗來換取台灣的高端晶片？

不幸的是，疫情蔓延以來，G7各國攔截醫療資源，壟斷疫苗和疫苗製造原料，為富不仁。要想他們大發慈悲，疫苗援助台灣，怕是天方夜譚。就算美國恩賜疫苗給我們，屆時，中南美洲友邦如瓜地馬拉等，會不會要求吳釗燮先行兌現承諾，維護雙方邦交情誼？

其實採購疫苗何必捨近求遠？中國大陸國藥集團的疫苗既已通過COVAX認證，基於陸方才剛說過「沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」，「妥善安排台灣參與全球衛生事務」，若是就近向大陸採購疫苗，對岸肯定六百里加急處理，迅速回應。

陸製疫苗業經近百萬在陸台胞驗證，安全無慮。國產疫苗問世遙遙無期，歐美疫苗採購無門，採購大陸疫苗既能降緩島內疫情，還能重啟兩岸對話談判，穩定台海情勢，一舉數得，何樂不為？

（作者為資深媒體人）