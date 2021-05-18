金車縣長楊鎮浯今早宣布2點防疫快訊。（縣府提供）

台灣疫情遍地烽火，金門全島也加緊備戰。楊鎮浯縣長今天上午宣布，5月18日起暫停全縣公祭活動，同時向中央「喊話」籲請同意金門縣自對岸取得國際認可的合法疫苗。他強調，任何政治因素都比不上鄉親生命重要。

楊鎮浯表示，在疫苗部分CDC已在5月15日宣布停止自費施打，將現有疫苗全數保留給一線醫護人員，其個人對中央的這項政策表示認同。

楊鎮浯還指出，他在這段時間透過各種管道，包含在全國首長視訊會議中大聲疾呼，離島醫療量能遠低於本島，希望中央保障離島疫苗施打能量。但目前金門僅獲得600劑，後續也只會再獲配給200劑，這些數量遠遠無法滿足縣民需求，更易形成離島防疫漏洞，希望CDC同意本縣自對岸取得國際認可之合法疫苗，因為「畢竟任何政治因素都比不上鄉親生命重要。」

楊鎮浯上午也宣布，即日起暫停全縣公祭活動，直到疫情緩和為止。他說，這段時間殯葬所內的各項設施供應無虞。希望鄉親能夠體諒，這些都是為防疫而不得已的作法。

(中時 )