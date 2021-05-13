為吸引青年返鄉從事農業，以補農業從業人口年齡偏高又缺人，農委會提出只要沒領退休俸的45歲以下退役國軍，從事農業，就可以參加農保，相關條例朝13日在立法院進行審查，雖然朝野立委沒有太大歧見，但是由於有部分立委提出能夠進一步享有老農津貼，農委會副主委陳添壽表示，還需要進一步研議。

朝野立委也都指出，現行農業保險給付的請求權為2年，但是，勞保年金及國民年金他保險的請求權皆為5年，因此一致要求，為保障農民權益，請求權應比照辦理，從2年延長到5年。

農委會指出，農保是職業保險的一種，投保農保的農民，都可以享有喪葬津貼、身心障礙給付，以及生育給付等；至於年滿65歲，且投保滿15年，就可請領老農津貼，終身可領，且按照物價漲幅調整，目前每月金額為7550元。

而現行的軍人保險條例規定，參加軍保滿5年後退役就可以請領退伍給付，所以農委會當初在農保施行細則中，把退伍給付視為是老年給付的性質，因此年輕的退役軍人即使從農，也無法參加農保。農委會因此提出只要沒領退休俸的45歲以下退役國軍，從事農業，就可以參加農保的相關條例。

立法院13日審查相關條例時，朝野立委對短期服役的退役軍人納入農保沒有太多意見，但是，有不少立委認為，雖然45歲以下退役國軍，從事農業，未來可以參加農保，但這些退役國軍，都沒有退休俸，甚至有超過7成的人，退伍給付不超過新台幣50萬，對於養老實難以足夠，希望農委會也能將他們納入請領老農津貼。

陳添壽回應指出，50萬用於終生養老確實是杯水車薪，但是否能夠比照農民請領老農津貼，還要進一步研議。對服現役20年者，符合請領終生退休俸資格的退役軍人，應避免參加農保，重覆享有政府資源。

(工商 )