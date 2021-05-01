台中市南區國光里的媽祖無廟宇，40多年來，長駐各年度爐主家，1日舉行新爐主交接典禮，新任爐主是國光里陳雅惠，她連擲了7個聖筊，打敗眾多對手，當上爐主，服務處人員跟她的母親市議員邱素貞都很開心，希望媽祖保佑里內事務順利，天降甘霖，新冠疫情退散。

「媽祖聖母來了！」，國光里媽祖聖母會，昨日在大批信徒簇擁下，展開「媽祖遶境祈福活動」，沿途行經包括，正義街、仁和路、國光路、建成路、台中路等街道；沿途許多家戶前擺設香案，備鮮花、素果熱情恭迎，祈求媽祖保佑平安順利。

民進黨市議員邱素貞，及國光里長陳雅惠，在正義街服務處前，擺設香案，迎接媽祖鑾轎，附近信眾爭相參拜，目前因全台水情吃緊，里長陳雅惠當場向媽祖祈求，天降甘霖。

國光里長陳雅惠表示，「3月瘋媽祖」。為慶祝農曆3月23日媽祖誕辰，「國光里媽祖聖母會」，40多年來每年都會舉行遶境祈福活動，成為地方的民俗盛事之一。

國光里長陳雅惠說，國光里的媽祖，有神尊，無廟宇，平常神尊就由各年度爐主供奉在家中，每年遶境期間由信眾在媽祖前「擲筊」，決定新年度的爐主，將神尊請回家供奉。國光里由媽祖欽選新年度爐主，很奇特，里民每年都很期待能當上新爐主。

陳雅惠指出，國光里媽祖遶境祈福活動，1日上午8點，自興大路出發，遶行國光里行政區域，包括正義街、仁和路、台中路、合作街、瑞豐街、國光路、建成路、台中路等主要街道，當天近中午12點才結束，沿途有信眾放鞭炮迎接，氣氛熱鬧滾滾。

(中時 )