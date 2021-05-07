【愛傳媒秦明憲評論】台北市長、民眾黨主席柯文哲最近的動態非常引人好奇，仔細分析就可以知道，原因無他，就是白色力量夾在藍綠之間，經常會被抹藍或抹綠，所以要努力突顯非藍非綠的定位。

在第一次參選台北市長期間，柯文哲被認為是墨綠，也被民進黨期待會入黨，但是他後來延續白色力量的主張，創立民眾黨。

最近柯文哲先是跟藍營密切交流，包括跟國民黨主席江啟臣同台，引起政壇的很多想像，後來卻又強調不會藍白合。

在此同時，當選台北市長後曾經公開講過兩岸一家親的柯文哲，最近忽然提高反中的火力，直接嗆民進黨中央黨部的地址居然設在「北平東路」，而且沒有積極把街道名稱去中化。這些動作，讓人好奇他似乎是要搶下綠營的神主牌。

柯文哲的立場改變了嗎？或是他的主搖擺嗎？其實仔細深入分析就會知道，自認為智商比多數政客高的柯文哲，根本看不起藍綠的政治領袖，他認為綠營的主張都是口號，根本不可行，至於藍營則不夠本土化，所以他寧願走自己的路。

問題在於，當本來被認為是墨綠的柯文哲，努力招攬非綠營的人馬，綠營一定趁機強調藍白是一家，藉此搶回本來被柯文哲瓜分了一大塊的綠營支持者。柯文哲對此當然心知肚明，所以這段時間的嗆綠以及否認藍白合，就是要突顯出綠營主張的虛假，並且適度澄清綠營的抹藍，以此鞏固自己的白色支持者。

柯文哲的定位基本上沒什麼問題，儘管這是一條很難的路，因為許多台灣民眾早已習慣藍綠的二分法。柯文哲最大的問題，在於始終沒有建立真正的團隊，民眾黨除了他以外，幾乎找不到另一個真正具有選舉戰鬥力的大將，目前的團隊成員最多只是中將或小將，甚至只是蝦兵蟹將而已，如果投入區域立法委員選舉，恐怕一位都不會當選，至於縣市長，只怕更沒有機會。柯文哲進入政壇轉眼七年了，已經兩任市長、成立民眾黨至今也已一段時間，卻還是動輒親上火線，令人感嘆。

西楚霸王項羽再強，只靠自己終究敗死。蔡英文總統經歷2019年地方選舉的大敗之後，迅速重新站穩腳跟並且拉高支持度及滿意度，漂亮連任，團隊成員功不可沒。聰明的柯文哲，應當以此為借鏡。

作者為研究人員

照片取自柯文哲臉書粉絲專頁

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(中時新聞網)