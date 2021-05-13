台灣疫情急遽惡化，台電今又發生高雄興達電廠跳機，導致全國許多地方都停電，對此，台北市長柯文哲表示，這幾天疫情相當緊急，又發生停電，常常是禍不單行，而很多問題就是出在於讓政治凌駕專業，才會讓專業頻頻出問題。

高雄興達電廠今下午因為出現故障事故，導致全台大停電，就連台北市方面也有許多區域受到影響，柯文哲表示，由於發生在都會地區，最主要是消防局得把困在電梯裡面的人救出來，而他也有下令警察要維持交通。

對於停電再度引發擁核派、反核派爭論，柯文哲表示，這專業題目，他也不願意去講，台灣最重要應該建立用專業處理問題，不要政治凌駕專業。他提到，這次疫情被突破，就是一個很典型的例子。

柯文哲指出，南電北送問題，不僅是發電問題，也是電路網輸送問題，這是專業題目，只要讓專業人員按照專業處理，都不應該出現這種狀況，他重申，台灣應該要建立專業解決問題的制度，不要讓政治凌駕專業。

柯文哲強調，政治上最重要工作是要保護這些專業人員可以發揮專業，保護公務員可以公正地執法，這才是要做的。

柯文哲認為，這幾天疫情相當緊急，又出現停電，常常是禍不單行，但這時間不要再去怪來怪去，先解決問題，而他當年在台大醫院訓練，越緊急的時候越要穩定，「長官是要穩定大局，不是來製造問題的」。

(中時 )