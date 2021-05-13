10日文在寅藉上任4周年紀念日，安排在青瓦台春秋館舉行特別演說和記者會，不僅演說4年政績內容充滿自我臉上貼金，對於記者的7個質問採取說東答西，被南韓政治分析家一致評為任期中最失敗的一次記者會，甚至說文在寅好像來自月球，不知現實南韓的窘局。

「自話自讚」從失敗的經濟問題開始。文在寅自評「所得主導成長」政策成功，在勞工薪資增加、縮短工作為一周52小時等方面都有成果，今後還要持續堅持下去。12日，大韓商工會議所會長崔泰元向新任產業通商資源部長文勝煜說，多照顧中小企業，讓年輕人找到工作。

疫情已逾1年3個月餘，13日單日確診人數上升至715人，文在寅卻自誇不僅疫苗進口數量超前，並且接種人數也按照預定計畫進行等。但是，南韓人民抱怨政府發表的疫苗確保數據根本就是在擠牙膏，無法於預期的11月內達成全民第一次接種完畢。

自反對黨「國民之力」在「4.7市長補選」大勝後，要求文在寅特赦目前正在坐牢的兩位前任總統李明博和朴槿惠及三星集團副董事長李在鎔聲浪越來越大，文在寅卻回應記者說，要考慮司法的正義和民意等因素後再予決定，似乎事不關己。

問題是，美國總統拜登的壓力似乎不減。故意選擇20日，即文在寅21日訪美前夕又召開全球半導體廠商負責人視訊會議，一方面要求特赦李在鎔能隨文在寅訪美企業團一起訪華盛頓，並促成三星在美國設立半導體工廠。

此次特別談話中，文在寅只提到美國與北韓。文在寅把美韓朝3國掛鉤，主要用意是要完成自己的「朝鮮半島和平進程」路線，毫無轉圜餘地。文在寅好像胸有成竹，很有信心說服拜登總統依循「新加坡模式」儘快舉行「拜金會」，這樣也可順利推動「文金會」繼續向前。

目前來看，拜登不會像川普般聽從文在寅對金正恩的善意。從近日來保持不對外公開發言的金正恩來說，還是在等文在寅華盛頓之行能帶給金正恩多少禮物再盤算下一步動作，是否要送給拜登「核禮」。

文在寅的跛腳現象到處可見。特別談話第2天，南韓主流媒體《中央日報》等的社論，就明白指出文在寅一頭埋進自己挖掘的坑洞已「無藥可救」。近日，文在寅提名的5名內閣閣員，反對黨和輿論強烈要求其中至少3人無資格出任部長，除了海洋水產部候選人朴俊泳自行退出外，其他2人，文在寅堅持任用，甚至還澄清青瓦台人事幕僚沒有錯，都是反對黨和媒體的錯。

說實話，要不是疫情影響，南韓一百餘所大學的大學生不會只在校園內貼出批評文在寅的海報，應該早已走上街頭。有人說，文在寅執政4年，人民感覺好像走了40年。對剩下不到1年的文在寅來說，選戰正已啟動的明年3月總統與6月地方選舉，恐怕是一場大試煉。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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