台北市副市長黃珊珊13日赴萬華警分局了解疫情狀況。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

北市府擬要求萬華172家阿公店停業3天。（本報資料照片）

北市社區淪陷！萬華茶館爆確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

萬華阿公店小姐、員工，傳出染疫人數持續增加，已逾10人，台北市副市長黃珊珊13日前往萬華分局，了解疫調及防制狀況，黃向記者表示，鑑於疫情持續擴大，北市府擬針對萬華轄內的172家阿公店，進行全面停業3天，命令確定將儘快公布。

北市長柯文哲13日早上預告，副市長黃珊珊將前往萬華警分局下達命令，預計今天下午3時30分對外說明。黃珊刪指出，172家飲酒店停業3天，配合疫調、清消。

市府昨要求萬華分局前往特殊營業場所，加強臨檢、防疫宣導，警方也透過監視器盡快匡列接觸者。柯文哲今早7時30分開晨會，直到10時才結束。面對外界關注萬華2確診案，柯文哲表示，會議剛結束，由黃珊珊去萬華分局下達命令，預計下午3時30分開記者會詳細說明處理方式。

黃珊珊上午前往萬華分局，討論後續防制措施，她向記者表示，將要求172家阿公店停業3天，消毒、疫調後才可申請復業，相關命令將儘快宣布。

黃珊珊指出，萬華分局列管的172家飲酒店停業3天，配合疫調、清消，另在市立聯合醫院和平院區、中興院區成立採檢站，民眾有不舒服的話可去採檢，市府也向街友宣導，清楚知道風險，並協助移居到適當處所。

萬華12日傳出兩名小姐確診後，據指出，不少阿公店業者十分擔心，主動帶著員工、小姐前往醫院檢查，結果傳出的確診者越來越多，13日已逾10人，衛福部也將在下午說明相關案情。

萬華阿公店人流複雜，小姐與酒客在密閉空間唱歌、喝酒，幾乎都不會戴口罩，已成疫情大破口，事後要追蹤難度也很高，萬華幾已成為重災區，北市府前天開始便陸續前往消毒，12日晚大部分的店家也都自動停業。

(中時 )