桃園市長鄭文燦13日主持市政會議，媒體詢問小學確診狀況，中央並沒有提到？鄭文燦說，詳細疫情應由中央說明，不過早上經衛生局判斷，基於保護學校，因此進行停課，近距離接觸學生也要隔離採檢。

桃園某小學因為6年級姐姐確診，她與妹妹班級今天停課，學校也明天起全面停課。鄭文燦回應，早上經過衛生局判斷，為保護學校，因此進行停課到5月底，涉及近距離接觸的學生也會進行隔離採檢，詳細的疫情說明，由中央來說明。

媒體詢問，桃園八大會跟進？鄭文燦說，要求八大落實實名制，另外要維持安全社交距離，因此會加強稽查的頻率。如果疫情有所發展或變動，不排除比照去年方式全面停業。

記者詢問桃園防疫作為？鄭文燦說，老人會館、文康中心、社區大學、樂齡學習中心、親子館、婦幼館、新住民文化會館、防災教育館、軌道願景館等館舍，一律停止到6月8日。6月8日以前，環保志工、水巡隊、海岸巡護隊及65歲以上高齡志工停止出勤。

另外確診者足跡，鄭文燦也說，桃園防疫團隊很有經驗，即時疫調、即時隔離、即時採檢、即時消毒，還請衛生局還有警消、環保要在12至18小時內完成。另外能擴大就要盡量擴大，減少風險，能多做就不要少做。鄭文燦強調，足跡熱區消毒，基本上1個晚上都會先完成，隔天還會擴大。

(中時 )