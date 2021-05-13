華航機師確診案擴散到諾富特防疫旅館，如今國內本土確診病例增加，導致人心慌慌。當時新北市長侯友宜指責中央流行疫情指揮中心明顯疏漏；針對這兩天北台灣各地確診案例急速增加，侯友宜12日更強調「該封城就封城」。資深媒體人韋安對此表示，這就是侯友宜的「神預判」。

韋安13日在臉書貼文表示，侯友宜的「神預判」！隨著疫情升高，侯友宜昨天宣布新北八大行業停業，並説「該封城就封城」。不過，綠營批侯友宜「封城說」鬧恐慌；台北市長柯文哲則酸說，若真封城要出動軍隊管制，別亂喊。韋安不禁反問，侯友宜真的在「亂喊」嗎？

韋安舉例表示，一、5月1日，諾富特成群聚感染，侯友宜罕見對中央講重話：指揮中心明顯疏漏；二、5月4日，侯友宜宣布，新北市防疫等級提升，未來3個禮拜全面戒備。新北市醫院及長照機構即日起，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者僅為1人。

韋安認為，這兩天，北台灣各地染疫人數急速上升，證明侯友宜10天來，對疫情「神預判」的準確性，因新北的相關防疫措施和政策，都跑在中央的前面。未來或許不需要走到「封城」的地步，但侯友宜尊重市府衛生專業人士意見，步步為營、未雨綢繆的決斷力和膽識，讓批評和質疑他的人馬上自曝其短。

侯友宜的「神預判」！ 隨著疫情升高，侯友宜昨天宣佈新北八大行業停業，並説「該封城就封城」。不過，綠營批侯友宜「封城說」鬧恐慌... 由韋安發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)