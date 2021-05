2021第23屆台北電影節7日公布首波「焦點影人」片單,將介紹兩位世界級名導,分別是羅馬尼亞新浪潮導演哈都.裘德(Radu JUDE),以及去年坎城影展「一種注目」單元首獎得主凱里.阿努茲(Karim AÏNOUZ),台北電影節除將選映他們歷年重要作品外,也將介紹他們的新作,包括裘德在今年柏林影展勇奪金熊獎的《倒楣性愛和瘋狂A片》(Bad Luck Banging or Loony Porn),以及阿努茲回到父親故鄉阿爾及利亞,記錄年輕世代參與社會運動的《阿爾及利亞天空下》(Nardjes A.),期待透過單元的策劃,呈現創作者運用影像轉化回憶與現實的多元可能。兩位導演原規劃來台隔離後出席大師講堂與觀眾交流,但因疫情嚴峻,預計以映後連線視訊向台灣影迷分享他們的創作歷程。

哈都.裘德是羅馬尼亞新浪潮電影代表之一,擅長以幽默手法針砭當今時局,其犀利風格讓他在國際獲獎無數,影展將放映他在柏林影展榮獲金熊獎的新片《倒楣性愛和瘋狂A片》,該片描述女教師和丈夫在疫情期間,自拍性愛影片因電腦送修而被上傳,意外被學生發現而引發軒然大波,通俗的故事設定,竟逐漸走向癲狂的大亂鬥,現實世界就是那麼瘋!除了最新作品,台北電影節將選映他四部較少在台映演的長片及五部短片,包括他一鳴驚人勇奪柏林影展人道精神特別獎的長片處女作《世界上最快樂的女孩》(The Happiest Girl in the World)描述抽中大獎的女孩獲邀演出宣傳廣告,但拍攝過程卻狀況連連,讓得獎的喜悅逐漸轉變為一場折磨;獲頒盧卡諾影展評審團特別獎的《心痕如詩》(Scarred Hearts),改編自猶太詩人的同名自傳式小說,描繪他罹患脊椎疾病後生命最後十年的住院時光,透過鏡頭展現主角在逆境中展現的恐懼與韌性。

兩部裘德首度在台放映的長片是影癡不可錯過的作品,《塗鴉少年祕密檔案》(Uppercase Print),鎖定羅馬尼亞在獨裁者統治時期,一名少年因在街頭塗鴉抗爭而「被消失」的歷史,將舞台劇本改編為一齣破格的「文獻劇」電影;而《1941亡者群像》(The Exit of the Trains)宛如帶領觀眾走進博物館,以極簡的方式展現肖像、信件、照片等物件,並搭配罹難者家屬證言,帶領觀眾直視二戰期間猶太人遭屠殺的殘酷歷史。而裘德於2006年至2014年間拍攝的五部短片,可明確看出新浪潮在他創作之初的深刻影響,分別為呈現家庭關係、貼近生活的《電視壞掉的一天》(The Tube With a Hat)、《親愛的亞莉珊卓》(Alexandra)跟《憂鬱的午後》(Shadow of a Cloud),以及探究死亡議題的《一盡到底》(A Film for Friends)和《晚安,噓》(It Can Pass Through the Wall)。所有短片皆為首次在台放映。

巴西導演凱里.阿努茲是當代巴西影壇具代表性的導演之一,他長期關注性別議題,並不忘觀照國族歷史,以通俗劇手法呈現社會邊緣人的生活面向,去年台北電影節首映的《被遺忘的人生》於堪稱是他的通俗代表作。劇情片之外,導演也不斷嘗試以創新形式創作,甚至跨足紀錄片領域。本屆台北電影節將選映他首次返回父親家鄉拍攝的新片《阿爾及利亞天空下》在內共六部經典作品,《阿》片從一名女子的祖父母輩一路遭受殖民打壓的歷史開始回憶,記錄下當地人民每周末發起的「微笑革命」,為當代人民面對陳腐政客所發出的不平之鳴,作出了最貼近的紀錄。

台北電影節也回顧阿努茲多部曾獲國際影展肯定的代表作,包括他改編自巴西傳奇變裝皇后真實故事的首部長片《妖姬莎塔》(Madame Satã),該片不但入選坎城影展一種注目單元,更勇奪該年巴西電影大獎五項大獎,奠定他的大師之路。在他與馬切羅.勾梅茲(Marcelo GOMES)合導、入選威尼斯影展的《失戀男人旅行日記》(I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You)中,導演藉由一位遠行男子的旅程,以獨白和影像拼貼方式,呈現他對離異愛人的眷戀;《逆光》(Suely in the Sky)描述一名等不到愛人歸來的單親媽媽,迫於現實開始賣身的故事,令人屏息的劇情發展,讓人心痛不已。

他在2014年首次挺進柏林影展主競賽單元的《未來海岸》(Futuro Beach)中,以一對前往異地展開新生活的同志情侶為主角,探討了種族和移民問題;而《中央機場》(Central Airport THF)則記錄德國一間因法西斯主義而興建的建築機場,如何搖身一變成為戰爭難民的臨時住所的過程,獲得該屆柏林影展國際特赦組織獎。

今年台北電影節6月24日至7月10日在臺北市中山堂、光點華山電影館、信義威秀影城、剝皮寮歷史街區盛大舉行,精彩片單與活動即將陸續公布,招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月14日揭曉,得獎名單分別於6月29日、7月10日公布,詳情請密切注意台北電影節官方網站查詢。

(中時 )