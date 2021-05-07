2021第23屆台北電影節7日公布首波「焦點影人」片單，將介紹兩位世界級名導，分別是羅馬尼亞新浪潮導演哈都．裘德（Radu JUDE），以及去年坎城影展「一種注目」單元首獎得主凱里．阿努茲（Karim AÏNOUZ），台北電影節除將選映他們歷年重要作品外，也將介紹他們的新作，包括裘德在今年柏林影展勇奪金熊獎的《倒楣性愛和瘋狂A片》（Bad Luck Banging or Loony Porn），以及阿努茲回到父親故鄉阿爾及利亞，記錄年輕世代參與社會運動的《阿爾及利亞天空下》（Nardjes A.），期待透過單元的策劃，呈現創作者運用影像轉化回憶與現實的多元可能。兩位導演原規劃來台隔離後出席大師講堂與觀眾交流，但因疫情嚴峻，預計以映後連線視訊向台灣影迷分享他們的創作歷程。

哈都．裘德是羅馬尼亞新浪潮電影代表之一，擅長以幽默手法針砭當今時局，其犀利風格讓他在國際獲獎無數，影展將放映他在柏林影展榮獲金熊獎的新片《倒楣性愛和瘋狂A片》，該片描述女教師和丈夫在疫情期間，自拍性愛影片因電腦送修而被上傳，意外被學生發現而引發軒然大波，通俗的故事設定，竟逐漸走向癲狂的大亂鬥，現實世界就是那麼瘋！除了最新作品，台北電影節將選映他四部較少在台映演的長片及五部短片，包括他一鳴驚人勇奪柏林影展人道精神特別獎的長片處女作《世界上最快樂的女孩》（The Happiest Girl in the World）描述抽中大獎的女孩獲邀演出宣傳廣告，但拍攝過程卻狀況連連，讓得獎的喜悅逐漸轉變為一場折磨；獲頒盧卡諾影展評審團特別獎的《心痕如詩》（Scarred Hearts），改編自猶太詩人的同名自傳式小說，描繪他罹患脊椎疾病後生命最後十年的住院時光，透過鏡頭展現主角在逆境中展現的恐懼與韌性。

兩部裘德首度在台放映的長片是影癡不可錯過的作品，《塗鴉少年祕密檔案》（Uppercase Print），鎖定羅馬尼亞在獨裁者統治時期，一名少年因在街頭塗鴉抗爭而「被消失」的歷史，將舞台劇本改編為一齣破格的「文獻劇」電影；而《1941亡者群像》（The Exit of the Trains）宛如帶領觀眾走進博物館，以極簡的方式展現肖像、信件、照片等物件，並搭配罹難者家屬證言，帶領觀眾直視二戰期間猶太人遭屠殺的殘酷歷史。而裘德於2006年至2014年間拍攝的五部短片，可明確看出新浪潮在他創作之初的深刻影響，分別為呈現家庭關係、貼近生活的《電視壞掉的一天》（The Tube With a Hat）、《親愛的亞莉珊卓》（Alexandra）跟《憂鬱的午後》（Shadow of a Cloud），以及探究死亡議題的《一盡到底》（A Film for Friends）和《晚安，噓》（It Can Pass Through the Wall）。所有短片皆為首次在台放映。

巴西導演凱里．阿努茲是當代巴西影壇具代表性的導演之一，他長期關注性別議題，並不忘觀照國族歷史，以通俗劇手法呈現社會邊緣人的生活面向，去年台北電影節首映的《被遺忘的人生》於堪稱是他的通俗代表作。劇情片之外，導演也不斷嘗試以創新形式創作，甚至跨足紀錄片領域。本屆台北電影節將選映他首次返回父親家鄉拍攝的新片《阿爾及利亞天空下》在內共六部經典作品，《阿》片從一名女子的祖父母輩一路遭受殖民打壓的歷史開始回憶，記錄下當地人民每周末發起的「微笑革命」，為當代人民面對陳腐政客所發出的不平之鳴，作出了最貼近的紀錄。

台北電影節也回顧阿努茲多部曾獲國際影展肯定的代表作，包括他改編自巴西傳奇變裝皇后真實故事的首部長片《妖姬莎塔》（Madame Satã），該片不但入選坎城影展一種注目單元，更勇奪該年巴西電影大獎五項大獎，奠定他的大師之路。在他與馬切羅．勾梅茲（Marcelo GOMES）合導、入選威尼斯影展的《失戀男人旅行日記》（I Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You）中，導演藉由一位遠行男子的旅程，以獨白和影像拼貼方式，呈現他對離異愛人的眷戀；《逆光》（Suely in the Sky）描述一名等不到愛人歸來的單親媽媽，迫於現實開始賣身的故事，令人屏息的劇情發展，讓人心痛不已。

他在2014年首次挺進柏林影展主競賽單元的《未來海岸》（Futuro Beach）中，以一對前往異地展開新生活的同志情侶為主角，探討了種族和移民問題；而《中央機場》（Central Airport THF）則記錄德國一間因法西斯主義而興建的建築機場，如何搖身一變成為戰爭難民的臨時住所的過程，獲得該屆柏林影展國際特赦組織獎。

今年台北電影節6月24日至7月10日在臺北市中山堂、光點華山電影館、信義威秀影城、剝皮寮歷史街區盛大舉行，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月14日揭曉，得獎名單分別於6月29日、7月10日公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站查詢。

(中時 )