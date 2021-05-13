新市區公所2004年前展開搶救計畫，調查區內老樹，成功搶救88棵白蓮霧老樹，並製作身分證列管。（劉秀芬攝）

現在正是台南新市白蓮霧開花結果期，今年因為少雨氣候合適，第一波花的小果已經可以套袋，若沒有遇到大雨作亂，收成應該不錯，新市公所也開始準備白蓮霧節宣傳活動，為了推廣種植，也將開辦農藝課，贈送苗株，請農業專家教有興趣的農友、民眾種植。

據新市區老一輩居民表示，以前農村隨處可見白蓮霧樹，而且新市白蓮霧的味道特有澀澀、甘甜的味道，與別處的白蓮霧有不同滋味，但隨著都市開發，白蓮霧樹被砍伐，加上果蠅病蟲害，結果率不佳，大家紛紛把白蓮霧樹砍掉。

新市區公所2004年前展開搶救計畫，調查區內老樹，成功搶救88棵白蓮霧老樹，並製作身分證列管，還復育4公頃新欉，當時有不少有心保留新市特有農產特色的農友、居民加入復育行列，公所每年也舉辦白蓮霧節宣傳活動，為新市白蓮霧打出名聲，近幾年每台斤可賣到300元，還供不應求。

但因白蓮霧照顧不易，工序多，部分農友又棄種，加上新市鄰近台南科學園區，可說是寸土寸金，不少人老屋改建時，屋主把老樹以每顆20萬、30萬賣給搶購者。

新市區公所表示，公所推廣行銷白蓮霧，辦過多種活動，研發白蓮霧美食料理、辦理白蓮霧繪畫攝影比賽、拍攝微電影、推出小旅行、設計周邊文創商品等等，但還是阻擋不了時代變遷，雖然新市白蓮霧已經打出名聲，但今年列冊的老樹只剩下43顆。

新市區區長譚乃澄表示，公所對列冊的白蓮霧老樹沒有法規上的強制管理能力，只能勸導主人留樹，今年白蓮霧節預計6月26日舉行，公所準備開辦農藝課，邀請民眾來學如何管理白蓮霧樹，希望家家戶戶能在屋旁種下1顆白蓮霧樹，一起傳承保留新市的白蓮霧滋味。

(中時 )