東諺（左起）、楊繡惠、鄭進一、中視董事長胡雪珠、白冰冰、陽帆、阿文。中視提供

中視《我愛冰冰Show》主持人白冰冰今7日過農曆66歲生日，她日前進棚錄影，製作單位送上3層生日蛋糕為她慶生，還有好友準備超巨大壽桃和鮮花，讓她驚喜落淚。看到3層生日蛋糕時，台一線順勢喊出希望節目可以收視破3、再做13年，白冰冰也說：「收視破3，我就穿比基尼上街走一趟。」

慶生當天，來賓鄭進一、楊繡惠、許志豪、陳孟賢、沈建豪、曾治豪、李子森、郭忠祐、吳淑敏、秀蘭瑪雅、安苡葳、蘇宥蓉、杜忻恬、蔡家蓁等齊唱生日快樂歌，中視董事長胡雪珠也獻上祝賀，場面歡樂溫馨。

談到搭檔陽帆，白冰冰感性說：「謝謝帆哥，在我人生的最後一段演藝陪我一起，一直創造最美的收視率。」一說完，眼淚也跟著流下，幾乎是節目固定班底的楊繡惠就像是白冰冰的「大女兒」，看到白冰冰落淚，她也紅了眼眶：「謝謝冰冰姊給我們機會。」

周日是母親節，大夥也祝她母親節快樂，她看到身邊有這麼多人陪伴，不禁哽咽：「大家就像我的孩子們。」白冰冰時常在社群平台散發滿滿正能量，她坦言時常睡眠不足、壓力大，但生活卻充實，不只上國標、電腦課，也喜歡和朋友們一起旅遊。《我愛冰冰Show》每周六晚間8點在中視播出。

(中時 )