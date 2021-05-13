台中市生育津貼一胎1萬元，市議員張玉嬿等12日在市議會質詢說，台中號稱全台第二大城，兩年賣地500多億元，生育津貼卻是全國末段班，中央8月提高育兒津貼，市府應釋放利多給小資家庭拿出「催生」誠意，生育津貼2萬元起跳。社會局長彭懷真說，市府從多面向積極提升友善生育。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任說，台中升格直轄市後，十年來結婚對數從1萬9975對降到去年的1萬5648對減少21.6 ％，人口社會增加率從2.58％降到1.21％、自然增加率2.58％降到1.21％，今年首季人口自然增加率，甚至是負成長少了762人。

張玉嬿說，台中市每位新生兒市府發放生育津貼1萬元，與其他縣市生育津貼相比，六都倒數第二、全國倒數第四，號稱第二大城卻比偏遠窮縣金額還少；中央今年和明年8月加碼育兒津貼2次，表態國家跟年輕人一起養小孩，市府生育津貼應加碼，單胎2萬元「良心價」起跳。

謝志忠、王立任指出，桃園市單胎3萬、三胞胎13萬5000元，生育津貼遠勝於其他五都，自然增加率、出生人數、生育率在六都完勝；台中少子化問題不容小覷，台中市2020年雙胞胎只有387對，三胞胎只有6戶，應提高雙胞胎及三胞胎生育津貼，減輕家長負擔。

王立任強調，生下雙胞胎及三胞胎的父母會比生單一胎的父母，要有更多焦慮與疲憊，除照顧時間要成上2倍、3倍外；嬰兒基本生活用品需購買兩份及三份，如衣服、玩具，等等。三胞胎甚至一個星期可能會耗費400片尿布，花費金額相當龐大應於給予這些家長更多協助。

社會局強調，截至今年4月，台中市出出生率在六都中排名第3，以台中市今年估計有2萬名新生兒計算，如單胎生育津貼增加1萬元總預算約需增加2億元，恐排擠其他社福資源，造成領取補助人口短暫移動可能；生育津貼為社會福利的一部分，非提升生育率唯一手段。

(中時 )