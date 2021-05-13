因美國通膨率高於預期，引發了投資者對貨幣緊縮的擔憂，有可能限制商品的流動性，加上經濟開放帶來的需求激增推動了供應緊張，另一方面，加劇金融市場上對長期通膨率上升的擔憂，數據顯示美國消費者指數在4月份達到近12年以來的最大漲幅，致周四(5/13)期銅價格回落。

周四(5/13)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格從高點盤整回落，報每公噸10,490美元，盤中最低一度報每公噸10384.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)