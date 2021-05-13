《商情》通膨壓力 銅價自高點回落 12:172021/05/13 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國通膨率高於預期，引發了投資者對貨幣緊縮的擔憂，有可能限制商品的流動性，加上經濟開放帶來的需求激增推動了供應緊張，另一方面，加劇金融市場上對長期通膨率上升的擔憂，數據顯示美國消費者指數在4月份達到近12年以來的最大漲幅，致周四(5/13)期銅價格回落。 周四(5/13)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格從高點盤整回落，報每公噸10,490美元，盤中最低一度報每公噸10384.5美元。(商品行情網) 《期貨》5月台指期開跌59點 電金仍弱 女股神一周減碼蘋果七成 (時報資訊) #銅價 #擔憂 #回落 #周四 #通膨壓力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》公債殖利率續升 拖累紐約期金走跌 10:012021/05/13 財經 《韓股》擔心通膨失控 KOSPI連3日不振 11:092021/05/13 財經 台股上沖下洗660點 收15670點跌232點 13:382021/05/13 財經 《電子零件》敬鵬Q1每股虧0.14元 後續獲利屏息以待 13:422021/05/13 財經 《美股掃瞄》美股連跌 道瓊3天崩逾千點 08:192021/05/13 財經 《晨間解盤》巨量長黑 價量弱化(日盛投顧提供) 09:332021/05/13 財經 《商情》美元走強 周三銅價盤整小跌 09:102021/05/13 財經 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 04:102021/05/13 全球財經 通膨疑慮引爆恐慌 航運天王1句話點醒投資者 10:402021/05/13 財經 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石漲勢強勁 11:092021/05/13 財經 《國際經濟》BoE官員：不太擔心通膨問題 12:342021/05/13 財經 財經熱門新聞 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 要聞 【全台大停電】台電分區供電規畫 二輪限電影響393萬戶 - 財經 【全台大停電】南科高雄廠部分斷電 竹科暫不受影響 - 財經 台股崩1400點驚傳心痛消息 專家勸散戶這2項不要碰 - 財經 陽明入摩空歡喜 護國艦隊全沉 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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