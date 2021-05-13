大潭藻礁行動聯盟等環團提起行政訴訟，主張中油在大潭藻礁場域興建天然氣接收站的環評審查程序，審查結論有重大瑕疵，請求撤銷環評等8項處分，今年2月遭台北高等行政法院駁回後，環團不服上訴，最高行政法院審結，13日仍判環團敗訴，全案確定。

東鼎液化瓦斯興業辦理桃園觀塘工業區開發計畫案，行政院環保署於1997年至2004年間陸續作成7項環評處分准予開發案。其後，東鼎因與台灣中油合併，中油因此申請變更開發單位，環保署於2017年4月間作成第8項處分准予變更。

環團認為，桃園市觀音區的大潭藻礁是全球少數僅存的現生淺海藻礁，養育近海近百種海洋生物，該開發案在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站施工會破壞生態，2019年間向行政院提起訴願，但遭駁回，提起行政訴訟又遭北高行駁回，因此上訴至最高行。

但最高行認為，前7項環評處分早已超過法定救濟期間5年，依《行政程序法》規定不得申請程序重開；第8項雖然仍在救濟期間，且環團主張發現保育類野生動物白海豚棲息的新事實，但僅是准予變更開發單位的處分，就算撤銷重作，環團也得不到更有利的處分，不符合申請程序重開的要件，故駁回環團上訴。

(中時 )