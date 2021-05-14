中選會今天召開委員會議，審議反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3公民投票案，皆已達公民投票法第12條規定連署人數門檻（28萬9,667人），決議依法公告公投案成立，將與已成案的重啟核四公投案一同於8月28日舉行投票。

本土確診案例近期激增，對於公民投票日期是否受影響，中選會表示，將會持續與中央流行疫情指揮中心保持聯繫，依據指揮中心訂定防疫指引，滾動調整各項選務活動及防疫措施。

因應疫情變化快速，中選會立即召開緊急選務防疫會議，討論各項選務活動之防疫作為，若維持2級警戒，相關選務防疫計畫皆已完備，但若提升至3級警戒，就必須配合中央疫情指揮中心相關指引，立即調整選務防疫計畫，嚴格要求所屬選舉委員會務必符合防疫措施。

中選會進一步說明，今年全國性公民投票，因應近期疫情持續升溫，模擬投票演練及各類講習等選務活動，也在日前選務防疫會議做成決議，5月29日台北市選舉委員會辦理的模擬投票演練將以錄製動畫方式加強宣導，至於講習活動，將以分流方式或以數位學習方式辦理，並請各直轄市、縣(市)選舉委員會配合辦理。

(中時 )