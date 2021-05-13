彰化縣花壇鄉公所自籌約1億9144萬辦理「花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館興建工程」，13日動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉公所自籌約1億9144萬辦理「花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館興建工程」，13日動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉公所自籌約1億9144萬辦理「花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館興建工程」，13日動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉公所自籌約1億9144萬辦理「花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館興建工程」，13日動土典禮，預計2023年完工，預計可招收3至5歲幼童300名，提供鄉內幼兒平價、安全、現代化的優質托育環境，減輕家長經濟負擔，最特別的是，經費全由公所自己負擔。

花壇鄉長顧勝敏表示，為提供更好的幼兒教育設施，並完善照顧鄉內弱勢家庭與學齡前幼兒，積極籌蓋聯合幼兒園，提供全新遊樂設施、寬廣的活動空間，並設有幼兒專屬的圖書室、視聽室及中央標準廚房等設備，可招收3至5歲幼童300名，工期預計380天，預計兩年內完工啟用；另外，藝文館將可提供共享、共玩、共學的多功能親子服務空間。

顧勝敏也指示，公所從菜市場遷至現址已50年，也在積極籌畫新的花壇鄉辦公廳舍。公所2020決算剩餘達到5.8億元，較去年增加19.77％，主要成長是規費收入增加，在26鄉鎮中，名列前茅。縣長王惠美表示，很高興看到花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館動土，總經費達1億9千餘萬元，鄉長在上任的短短2年多，就可以克服所有困難，從找經費、設計到動工，一氣呵成，非常不簡單。

教育處長陳逸玲指出，縣府推動平價、優質、多元的教保服務，截至目前為止，縣內已開辦17家非營利幼兒園，共計有1362名幼兒受惠。預計於2021至2023學年度，將再開辦16家公共化幼兒園，招收1782位幼生，以期建構「友善的育兒環境」。

今天動土，剛好是顧勝敏生日，裝扮成怪獸電力公司的毛怪，縣長王惠美土和鄉立托兒所小朋友、與會貴賓也齊唱生日快樂歌並切蛋糕，小朋友歡呼「阿敏叔叔」生日快樂，場面溫馨。

(中時 )