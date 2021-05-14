南投縣議會定期大會14日開幕，縣長林明溱進行施政總報告時表示，雖然縣府財政困難，但在開源節流的原則下，2020年收支賸餘21億元，財政缺囗從2013年底的221億餘元，降至如今的123億元，大減近百億元，成效卓著。

議長何勝豐表示，國內華航及諾富特疫情延燒，新增本土及境外移入病例增加，還發現不明的感染源，令人憂心，因此特別提醒籲鄉親，重新將防疫措施落實為生活習慣，在群聚場合務必戴口罩，勤洗手並做好個人及家人衛生防護工作。

近日氣溫升騰，酷熱難耐；林明溱說，有感全球氣候環境變遷，高溫影響學生學習，為使孩子有好的學習環境，去年他在縣務會議中，呼籲中央從4000億元前瞻建設預算中，核撥經費協助全國國中小裝設冷氣，隨即獲得行政院長蘇貞昌院長回應，核撥經費協助全國學校改善空調。

南投縣中小學共有173校（含分校），教室改善電力設備及安裝冷氣經費約需11億元，前瞻計畫經費補助款已到位，縣府自籌款1.1億元已編列預算，各校電力改善計畫正進行中，8家冷氣廠商也已完成招標程序，後續將依中央政策指示，在明年2月完成相關工作，落實「班班有冷氣」政策。

教育處長陸正威表示，南投縣有些偏遠學校冬天非常冷，暖氣的需求比冷氣高，因此將會加裝冷暖氣機；至於電費部分，中央雖然曾表示全部埋單，但是也應該設定額度，超過時使用者付費比較合理，也可教育學生節約能源。

(中時 )