纖維工藝博物館進行清潔消毒。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎疫情急遽升溫，台中市府文化局17日表示，關閉所屬文化場館及圖書館等52處館舍至6月8日，並針對館舍室內、週邊戶外空間進行大規模清潔消毒，各中心研習班總計197個班次暫停授課，以避免群聚感染風險。

台中市文化局表示，台中市政府在15日宣布11大措施全面防堵疫情，文化局自16日至6月8日關閉所屬文化場館及圖書館等52處館舍，包括大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心、纖維工藝博物館、市立圖書館44間分館，以及台中文學館、中山堂、圓滿戶外劇場等。

為降低館舍封閉對民眾的影響，市立圖書館44間分館設置臨時服務櫃台，每周二至周日上午8時30分至下午5時30分，提供民眾取預約書服務及24小時不打烊自助還書箱，降低人與人接觸風險。

台中市文化局表示，為確保藝文館舍的安全性，16日起全面針對館舍的展場、演藝廳、大廳、辦公室、廁所、電梯等室內空間及戶外廣場、廁所等公共空間進行清潔消毒。

文化局各中心研習班總計共197班研習班，學員人數達3349人，自5月16日至6月8日停止授課，各館舍下半年度研習班將延後招生。其中，大墩文化中心、屯區藝文中心及纖維工藝博物館等研習班，將按未開課的比例退費；葫蘆墩文化中心及文化資產處等研習班則暫停授課，視疫情回穩後，再公告上課日期。

(中時 )