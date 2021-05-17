萬和宫在廟埕設香爐方便信眾參香。(萬和宮提供)

萬和宮嚴格執行防疫，即日起禁止進入廟內拜拜。(萬和宮提供)

萬和宮嚴格執行防疫，兩側廂房也禁止進出。(萬和宮提供)

國內疫情急遽惡化，337年歷史的台中市萬和宮配合政府政策，採取多項防疫措施，即日起至6月8日禁止信眾入廟，改在廟埕參拜；萬和文化大樓圖書館、文物館及麻芛文化館三個館暫停開放。維持30多年誦經團早課，也暫時喊停；萬和宮書法班、古典詩學班及第六期誦經團三個研習班亦再度暫時停課。

萬和宮董事長蕭清杰說，國內新冠疫情轉趨嚴重，本土確診案例快速飆升，的確不能掉以輕心；該宮依據內政部及台中市府政策與指令，即日起至6月8日，採取下列多項措施，包括禁止入廟，萬和宮在廟埕擺設香爐及案桌提供信眾參香拜拜。

萬和宮誦經團早課誦經暫停。前總幹事張俊鎮說，民國80年開始，誦經團分組每天大早在正殿輪流誦經，這是30多年來第一次暫停。萬和文化大樓的圖書館、文物館及麻芛文化館3個館暫停開放。

原訂5月29日至8月1日展出的台中特殊教育學校師生的「中特藝世特殊美能聯展」，延後開放參觀。開班一年多的萬和宮書法班、古典詩學班及第六期誦經團三個研習班，亦再度暫時停課。

蕭清杰指出，配合上述多項防疫措施，萬和宮已經完成各項準備作業，在廟前公告禁止信眾進入廟內拜拜，也將兩側廂房進出口處圍堵，禁止進出。他要求志工及廟務人員，隨時提醒在廟埕拜拜信眾，必須戴上口罩，保持社交距離。

(中時 )