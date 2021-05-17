新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今17日傍晚緊急召開專案會議，確定5月28日前，全縣停止告別式公祭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今17日傍晚緊急召開專案會議，確定5月28日前，全縣停止告別式公祭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今17日傍晚緊急召開專案會議，確定5月28日前，全縣停止告別式公祭，家祭則需落實防疫規定，6月8日前宮廟、教會、教堂暫停開放民眾進入，遶境進香活動一律暫停，另全縣到28日有9成訂房取消，嘉義縣長翁章梁也要求業者需落實防疫措施，防堵疫情進入嘉義縣。

嘉縣至今零確診，但縣府團隊仍繃緊神經，全力備戰，17日專案會議，針對醫療院所防疫應變及管理計畫、學校停課或學生確診處理SOP、行政單位分流辦工及啟動作業流程等防疫議題，逐項討論，並祭出多項管制措施。

治喪部分，5月28日前停止告別式公祭，家祭請落實防疫規定。宗教方面，為防範宗教場所、集會活動衍生群聚及社區傳播風險，6月8日前宮廟、教會、教會暫停開放民眾進入，遶境進香活動一律暫停，不過民政處強調，若宗教場所能確實落實各項防疫規定，可在宗教建築物廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

嘉縣祕書長羅木興表示，會禁公祭主要是考量喪家親友可能來自外縣市，擔心與祭者可能已染疫而不自知，反而把病毒帶到嘉義來，所以才會暫時禁止辦公祭，不過，如喪家來不及因應，則需做好防疫措施。

觀光旅遊部分，文化觀光局調查指出，5月17日至28日縣內旅館及民宿訂房有超過9成取消，翁章梁指示文觀局針對另1成住宿旅客必須嚴格要求業者確實落實量額溫、實名制、手部清潔消毒及保持社交距離，防堵疫情進入嘉義縣。

另，5月18日至28日前全縣公共圖書館閉館，包括縣立圖書館、18鄉鎮市圖書館、水上太陽館、朴子托育資源中心暨親子館暫時關閉，並進行全面消毒，但各圖書館仍提供還書箱服務。

翁章梁再次呼籲，這波疫情來的快又急，大家一定要提高警覺，勤洗手、戴口罩非常重要，鄉親若非必要，請盡量不要出門，出門務必戴好口罩，每一個人都要全力防疫，才能戰勝病毒。

(中時 )