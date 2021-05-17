這一波疫情造成10個國中小學生染役，三級警戒區域的雙北市宣布高中以下停課，其他縣市也有不同程度的停課。指揮中心今表示，三級警戒區域的學校有緊急遏止疫情的需要，可以提出停課，但仍應完備程序；至於二級警戒區域的學校，應維持1人確診停班、2人確診才全校停課的規定。

根據教育部統計，4月20日至5月16日，全國國中小學確診學生人數約10人，且均為本土案例。國內疫情升高，台北市及新北市等三級警戒區域縣市已宣布，高中以下學校全校停課；除此之外，其他縣市也出現1人確診就全校停課的狀況。

陳時中表示，三級警戒區域的學校，有快速防堵病毒傳播之必要，因此可以緊急停課，但應審酌學生受教權及在做好對他們必要的照顧。台北市及新北市政府做了他們認為該做的事，但他提醒，快速反應同時，也要完備相關程序。

為何不乾脆對三級警戒區域進行封城，這樣家長才可以在家照顧停課的孩子？陳時中說，防疫沒有乾脆怎麼樣做這種事，因為走出每一步都要經過相關思考，而且不是愈嚴愈好，因為一旦封城，整體經濟活動受影響，人民能被關在家裡多久也是問題。

面對疫情，許多縣市反應快速，只要學校有1個人確診，就全校停課，但這可能造成更大後遺症。陳時中說，二級警戒區域的學校要停班停課，就根據之前的規定辦理，如果有1人確診，該班停課；如果有2人確診，才全校停課。

陳時中說，就目前各縣市的執行狀況來看，有些學校只要有1個人確診，就全校停課，原因可能是因為確診學生在校未戴口罩或是活動力強等，但他要提醒的是，二級警戒區域的學校，若要停課，應該按照既有規定辦理。

不過，陳時中也說，學校若1人確診，就先將他隔離開來，再看這個人在學校中的足跡為何，擴展比較寬的話就全校來停，但這種特殊情況要報請指揮中心申請後才能辦理。

(中時 )