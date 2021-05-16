國內新冠肺炎(COVID-19)疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心15日宣布「全國防疫因應措施」，其中休閒娛樂場所應關閉，台中市政府運動局配合落實防疫，自昨日起，台中市保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所等運動場館閉館暫停營業。

運動局長李昱叡表示，依據內政部營建署使用類組，包含保齡球館、室內溜冰場、室內游泳池、室內球類運動場、健身房、室內操練場、撞球場、室內體育場所、室內高爾夫球練習場及運動訓練班等，因屬室內空間，有風險之虞，暫停各項場地使用。運動局轄管的國民運動中心、港區運動公園及公立游泳池暫停開放，另民營運動場館業等皆在閉館範圍。

李昱叡強調，防疫為第一優先要務，請業者配合中央政策，在此非常時期，市府將持續加強防疫，配合中央防疫措施，呼籲市民與業者共體時艱，維護自己與他人健康安全。市府並將持續稽查，若違反規定又拒絕改善者，將依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

本土病例暴增疫情升級！ 盧秀燕宣布：台中市11大行業即起關閉

(中時 )