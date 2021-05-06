台中市龍井區一對張姓父子4日晚間墜落中彰大橋，家屬向派出所報案後，當地麗水里里長搭膠筏下水搜救，救回30歲的陳男，遺憾的是，在搜救進入第三天時，張父被發現已成冰冷遺體。對此，參與救援的里長哀痛地說，父子倆是在吃消夜過程不幸發生意外，並非外傳的負氣雙雙墜橋。

參與救援的麗水里里長陳耀墩表示，4日晚間，張父小酌後返家，二兒子還叮囑父親，要他別喝那麼多久，隨後因擔心父親捱餓，二兒子才騎乘機車搭載父親出門前往伸港一帶吃消夜，大兒子因掛心，也騎乘機車遠跟在兩人之後。

陳耀墩透露，當時二兒子載著父親行經中彰大橋時，父親突然想下車，二兒子還曾出言要父親別站的離橋那麼近，沒想到下一秒就看見父親身體不穩，頓時就自橋上墜落，二兒子一時心急想救父，才失足不慎一起墜橋，絕非外傳所指，父子倆負氣後墜橋。

案經在一旁目睹的大兒子報案後，里長叫來漁民協助連夜搭乘膠筏下水搜救，在距離橋墩約百餘公尺處發現二兒子抱著捕鰻竹竿，緊急將他救上膠筏，所幸意識清楚、臉色蒼白，緊急就醫已無大礙，不過當晚張父一直未尋獲。

搜救進入第三天，最終在6日上午10時13分，空勤直昇機回報於中彰大橋上游近彰化岸邊處發現疑似落水者，由地面搜救人員出動橡皮艇，於10時16分將遺體拉上岸，家屬也到場哀痛認屍。

(中時新聞網)