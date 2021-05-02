桃園市長鄭文燦也說，未來會將西瓜賣出去的錢捐給育幼院使用。（姜霏攝）

桃園市大園區溪海休閒農業發展協會為了讓都市民眾親自體驗農村生活情趣，特別舉辦「來鄉下種西瓜」的活動，桃園市長鄭文燦2日也出席現場，親自下田栽種，親自示範西瓜種植技術，他也表示之後會將所有西瓜販售出去，賺來的錢將會捐給育幼院的孩童。

鄭文燦表示，桃園市西瓜的年產量近3000噸，是北台灣最重要的西瓜生產基地，大園區生產的西瓜品質優異，也是遠近馳名，為了讓市民朋友能夠藉著親身體驗來瞭解桃園優質西瓜是如何栽種，以及感受採收自己所種西瓜喜悅，特別在大園溪海休閒農業區舉辦「來鄉下種西瓜」活動。

鄭文燦說，這次所挑選種植是「華寶種」的大西瓜，為了要讓西瓜長得更大更甜更多汁，特別用南瓜苗嫁接，又因西瓜在種植後需施肥、防治病蟲害、為了避免結實太多的西瓜，彼此瓜分了養份導致西瓜品質不佳，還需要疏果，最後還再經過1200小時的日照後，優質的西瓜可以採收。

鄭文燦也說，由於考慮到市民朋友無法天天管理這些農事，所以在這些西瓜成長過程中，會有溪海專業農民替大家照料西瓜，民眾可以透過溪海休閒農業區的官方社群網站，追蹤自己所種的西瓜生長情形，預計在7月底前，即可再回到溪海休閒農業區親自採收西瓜。

而這次的活動除了種植西瓜外，還辦理西瓜感壓貼紙馬克杯、親子湯圓與米苔目DIY製作活動，讓民眾除了體驗農事外並瞭解生產過程，另也結合桃園市大園區仁德宮的媽祖巡駕祈福平安遶境活動，保佑風調雨順、農民大豐收，也讓民眾除了體驗農事之外，也能參與在地農村的文化信仰。

(中時 )