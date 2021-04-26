男子田山盛國不滿中天新聞台換照失敗，到NCC噴漆抗議遭到起訴。上次開庭，田男引用攻占行政院案最高法院見解，稱他也是行使「公民不服從」抵抗權，不構成犯罪；台北地院今再開庭，田男仍認為自己有阻卻違法事由，但表示願意認罪，讓法官簡易判決處刑，「不想像太陽花一樣曠日廢時，浪費司法資源」。

檢方指控，田男去年11月19日上午打電話到台大新聞研究所，對接電話的林姓職員說「將採取行動，叫其他同事快跑」，之後到NCC將廣場上的旗幟扯下，持漆噴灑，並高喊「NCC是綠色恐怖」，台北地檢署依侮辱公署、恐嚇及毀損等罪將他起訴。

田男今開庭感嘆，攻占行政院的人都沒事，他扯NCC旗幟、噴漆，情節沒有太陽花嚴重，卻有事；如今NCC將52台私相授受給華視，新聞報導今年就要虧上億，還要公帑補助，足以證明他的行為有阻卻違法事由，但他是弱勢，花不起錢聘律師，只能獨自面對訴訟程序。

田男上次開庭曾說要認罪換取緩刑，法官今告知，如果抗辯有阻卻違法事由，在刑事訴訟上就不能算是真正的認罪，不適用簡易程序，而且就算認罪，程序上會傳喚被害人即NCC、台大新聞研究所林姓職員到庭調解、陳述意見，才會宣判。

田男思考了一會兒，決定放棄他的所有抗辯，選擇全部認罪，他表示若繼續堅持，官司雖然有機會不輸，但不想走太陽花那條路，一路搞到最高法院，不僅曠日廢時，也浪費司法資源，希望法官直接簡易判決處刑。

田男並說，下次開庭林姓職員若到庭，一定會跟她道歉，「我只有針對NCC委員林麗雲」，但絕對不會跟NCC道歉。庭末，法官諭知5月10日下午再開庭。

(中時 )