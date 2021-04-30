褲子的主人決定留下鳥窩，讓小鳥日後在這裡產蛋。（圖／翻攝自人民網微博）

果然一樣都是「裝鳥」的！大陸貴州一名男高中生，放寒假之前把一條褲子晾在陽台上忘了收，返校後赫然發現，褲子上竟然多了一個「鳥窩」，照片曝光網友大笑直呼：「反正都是裝鳥的」。男高中生見狀，不忍破壞小鳥的家，決定讓鳥窩繼續留在褲子上，好讓小鳥日後產蛋孵化。

據《人民網》報導，大陸近日發生一起爆笑事件，一名高中生放寒假之前，把一條褲子晾在宿舍陽台，直到近日開學返校，才想到去陽台收回晾在上頭的褲子，不料上前一看，竟然發現褲子上被小鳥築了一個「鳥窩」。

照片中可見，鳥兒們疑似看好高中生的褲子是好風水，見褲子被衣架撐開一個洞、有足夠的空間築巢，就這樣花不到二個月時間，在褲子上築了一個鳥巢。男高中生認為，這是小鳥剛蓋好的新窩，不忍將鳥巢移走，決定把褲子繼續掛在陽台上，讓小鳥日後在這裡產蛋孵化。

事件曝光後立刻引起網友熱議，紛紛打趣留言：「反正都是裝鳥的」、「褲子裡面裝鳥就對了」、「這鳥媽媽也太不講究了」、「別人褲子只一隻鳥，你卻有一窩鳥」、「我室友褲子被蜂築了巢」。

(中時新聞網)