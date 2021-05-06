普羅大眾對於遛狗、遛貓不陌生，但你看過路上有人「遛魚」嗎？網路上日前瘋傳多張民眾帶著活魚外出的照片，讓不少人相當錯愕，事實上這是由日本人研發的「活魚袋」，用來裝運活魚，目的是為了保持魚的新鮮度。

IG帳號「@katsugyo_bag」日前上傳多張照片，畫面中可見，一名男子手持橢圓狀的柱體，柱身透明，且上頭還有類似二氧化碳錶的專業設備，柱體內則注滿水，還有一隻活魚在其中，乍看之下還以為男子正在「遛魚」，但其實這是開發用來裝運活魚的「活魚袋」。

根據IG帳號上的自介，活魚袋可供釣客或是消費者裝運釣到的魚隻，或是購入的活魚，讓魚在活著的狀態下，新鮮運送到家。這項有趣的研發構想一出，隨即引起網友廣大迴響，不少人紛紛表示支持，甚至有意掏錢購入，「買了啊，還看什麼，帶小孩遛魚啊」、「走路走到一半突然想吃生魚片」。

但研發者表示，「活魚袋」目前還處於改良階段，尚無法定價，目前測試的魚種，包括了長度28.5公分的三線磯鱸、29公分的石鯛和35公分的寬花鱸等。不過也有人打趣笑說，「這根本是練臂力神器」、「出去一天，五十肩就發作了」。